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Dünya
Deutsche Welle

Clausnitz ve Bautzen'daki aşırı sağcı saldırılar kınandı

Clausnitz'de aşırı sağcıların sığınmacıları taşıyan bir otobüsü engellemesi ve polislerin sığınmacılara sert muamele etmesine tepkiler sürerken, Bautzen'da sığınmacı barınağı olması planlanan bir bina ateşe verildi.

21 Şubat 2016 18:56


Clausnitz'de perşembe günü yaklaşık 100 kişilik bir grup sığınmacıları taşıyan otobüsün, sığınmacı yurduna gitmesini engellemeye çalıştı. Aşırı sağcı grup sığınmacılara tepki göstererek, 'Biz halkız' sloganları attı. Aşırı sağcılar otobüsün hareket etmesine izin vermedi. Bunun üzerine olay yerine polis gönderildi.

Polislerin otobüste bulunan bazı sığınmacıları zor kullanarak indirdiği gözlendi. İnternete yansıyan görüntülerde bir polis memurunun öfkeli bir biçimde, 14 yaşındaki sığınmacı bir çocuğu zorla otobüsten indirdiği dikkat çekti. Polisin sığınmacı bir kadını kolunu bükerek otobüsten indirdiği de gözlendi. Görüntüler tepkilere neden oldu. Bunun üzerine eleştirilerin hedefinde olan Chemnitz Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Emniyet Müdürü Uwe Reußmann sığınmacı otobüsünün protestonun yapıldığı noktaya vardığında, olay yerinde polisin bulunmadığını teslim etti. Ancak Reußmann olayın tırmanmasından sığınmacıları sorumlu tutarak, polisin 'tamamen gerektiği gibi' ve 'orantılı' davrandığını savundu. Emniyet Müdürü ayrıca otobüsteki sığınmacıların provakasyona sebep olduğunu da belirtti. Clausnitz'de dün akşam 100 kişilik bir grup, sığınmacılara destek için gösteri düzenledi.

Bautzen'da mülteci barınağı kundaklandı

Bu olaya tepkiler sürerken, Saksonya'nın Bautzen kentinde mülteci barınağına çevrilmesi ön görülen bir bina ateşe verildi. Polis bir kısmı sarhoş olduğu belirtilen 20, 30 kişinin bir zamanlar otel olarak kullanılan binayı ateşe verdiğini açıkladı. Polis sözcüsü saldırganların bazılarının bina yandığı sırada sevinç gösterisinde bulunduğunu, alkışladıklarını aktardı. Saldırganların bazılarının, yangını söndürme çalışmalarını engellemek istedikleri de kaydedildi. Polis olayın ardından 20 yaşında bir zanlıyı gözaltına aldı.

Politikacılardan tepki

Her iki olay politikacıların tepkisine neden oldu. Federal Adalet Bakanı Heiko Maas twitter hesabından, 'Binalar yanarken alkışlayanlar, sığınmacıları korkutanlar çirkin ve tiksindirici davranıyor' mesajını paylaştı. İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere ise 'kabul edilemez' diye nitelendirdiği saldırılarla ilgili olarak, 'Almanya'da herkes korku ve kaygılarını dile getirebilir. Bu durum başkalarının hoşuna gitmeyen siyasi düşünceler de olabilir. Ancak kanunlar ve terbiyenin de aşılmaması gereken bir eşiği var. Saksonya'daki olaylarda bu eşik somut bir biçimde aşıldı' açıklamasını yaptı.

Saksonya Eyaleti Başbakanı Stanislaw Tillich de tepki göstererek, 'Böyle davranışlarda bulunanlar insan değil, suçlu' dedi. Federal Hükümet'in Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz, 'Bir grup yabancı düşmanı sloganlarla sığınmacıları taşıyan otobüsün yurda gitmesini engelliyor, polis otobüsteki sığınmacılar hakkında soruşturma açıldığını duyuruyor. Saksonya'da birşeyler yanlış gidiyor' dedi.

Sosyal Demokrat Parti Meclis Grup Başkanı Thomas Oppermann ise polisi başarısızlıkla suçladı. Oppermann internete yansıyan video görüntülerinde bazı polislerin davranışlarının şaşırtıcı olduğunu belirtti. Yeşiller'in Meclis Grup Başkanı Katrin Göring-Eckardt da twitter hesabından, 'Şoke edici. Polisin beceriksizliği bir sorun. Bu tam bir felaket' mesajını paylaştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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