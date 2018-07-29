Claudio Pizarro 5. kez Werder Bremen'de

Werder Bremen, 39 yaşındaki Perulu oyuncu Claudio Pizarro'yu kadrosuna kattı. Böylece Pizarro, Werder Bremen'e 5. kez transfer oldu. Werder Bremen'de 206 Bundesliga maçına çıkan yıldız oyuncu, bu maçlarda 104 gol atma başarısı göstermişti. Yıldız oyuncuyla bir yıllık sözleşme imzalandı.

1999 yılında Peru'dan Avrupa'ya tranfer olan oyuncunun Avrupa'daki ilk takımı Werder Bremen'di. Daha sonra Bayern Munich ve Chelsea'de top koşturan oyuncu, 2008, 2009, 2015 gibi yıllarda Werder Bremen'e yeniden transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezonu Köln'de geçiren Perulu oyuncu, resmi açıklamayla birlikte beşinci kez Werder Bremen'e geldi.