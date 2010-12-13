Clarie-Marie Le Guay ilk kez İstanbul'da

T24 - Kazandığı birinciliklerle, başarılı albümleriyle, Asya’dan Amerika’ya uzanan konserleriyle, adına besteler yapılan Fransız piyano virtüözü Claire-Marie Le Guay, ilk kez İstanbullular’la buluşuyor. Sanatçı, 16 Aralık Perşembe akşamı MKM Attila İlhan Salonu’nda dinleyicilerine muhteşem bir müzik keyfi yaşatacak.





Bugün ‘Klasik müzik camiasının birinci liginde oynayan’ sanatçı olarak tanınan Guay, 2000 yılında Chicago Orkestrası ile Carnegie Hall ve Chicago Symphony Center konserlerine davet edilmesiyle dikkatleri üzerine çekti. Sanatçı, son derecede başarılı albüm kayıtlarının yanısıra dünyanın dört bir yanında dolup taşan konserleri ile günümüz klasik müzik dünyasının en büyük solistlerden biri olmayı başardı.



15 albümü yayımlandı



Maria Canals International Competition Barcelona ve ARD Competition Munich gibi uluslararası büyük yarışmalarda birincilikler kazandı. Sanatçının oda müziğine olan sevgisi, onu Eric Le Sage, Augustin Dumay, Quatuor Ebene, Mandelring Quartet ve Gidon Kremer gibi ünlü isimlerle de sıkça bir araya getiriyor



Çağdaş Fransız besteci Thierry Escaich birçok yaptını Claire-Marie’ye ithaf etti. Sanatçının birlikte konser verdiği isimler arasında Dmitri Bashkirov, Alicia de Larrocha, Claude Frank yer alıyor. 15 albümü bulunan Guay, birçok festivallerde sahne alıyor.







