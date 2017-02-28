‘Clara Zetkin Ödülü’ HDP’li Feleknas Uca’ya verilecek

Clara Zetkin Ödülü’nün 7’ncisine bu sene HDP Milletvekili Feleknas Uca layık görüldü. Uca’ya ödülü 3 Mart’ta Almanya’da takdim edilecek.

Gazete Karınca'da yer alan habere göre, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü sebebiyle toplumda ve siyasette üstün başarı sağlayan kadınları takdir etmek amacıyla kadın hakları için mücadele eden kadınlara verilen Clara Zetkin Onursal Kadın Ödülü’nün 7’ncisine bu sene Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca layık görüldü.

Feleknas Uca’ya ödül, 3 Mart Cuma 19:00’da Berlin’de yapılacak bir törenle takdim edilecek.

Clara Zetkin Ödülü hakkında

Clara Zetkin Ödülü, Alman Sol Parti (Die Linke) tarafından kadın hakları için yaptığı mücadele dolayısıyla “kadınlara örnek olan kişilere” veriliyor.

Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün fikir annesi ve Alman kadın hakları savunucusu olan ”Clara Zetkin”in adıyla anılan ödül, 2007 yılından beri iki yılda bir veriliyor.

Ödül, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün politik boyutunu tekrar kamuoyuna hatırlatmak amacını taşıyor.

Clara Zetkin Ödülü, kadınların kamuoyuna katılımlarını desteklemek, onları yeteneklerini ve kuvvetlerini eşitlikçi ve adil bir toplum için kullanmalarına cesaretlendirmek ve onure etmek için veriliyor.

Ödülü veren inisiyatif, ister Nobel ödülü kazanan ünlü bir kadın, ister müzisyen, hemşire ya da bakıcı bir kadın olsun, kadınların her gün dayanışmacı bir toplum için farklı alanlarda üretime dahil olduklarını ancak bu çalışmalarının kamuoyu tarafından takdir edilmediğine inanıyor. Bu yetersizliğe dikkat çeken inisiyatif, kadın hakları mücadelesi başta olmak üzere insan hakları için mücadele eden kişilere, kadınları mücadelelerinde daha başarılı kılmayı hedefleyen Clara Zetkin Onursal Kadın Ödülü’nü veriyor.