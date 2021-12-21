Claire Foy: Seks sahnesi çekmek korunmasız ve sömürülmüş hissettiriyor

The Crown dizisinde canlandırdığı Kraliçe Elizabeth karakteriyle bilinen oyuncu Claire Foy, seks sahnesi çekmenin kendisini “korunmasız ve sömürülmüş” hissettirdiğini söyledi.

Yeni yayınlanacak “A Very British Scandal” isimli dizide geçirdiği boşanma sürecinde özel hayatı ifşa olan Argyll Düşesi’ni canlandıran Claire Foy, yeniden çekilen dizideki seks sahnelerinde zorlandığını anlattı.

Foy “Çok zor bir çizgi çünkü bir kadın olduğunda kendini sömürülmüş hissediyorsun ve sahte bir seks sahnesi çekmek zorundasın. Sömürülmüş hissetmeden edemiyorsun” dedi.

Foy sözlerine şöyle devam etti: “Korunmasız hissediyorsunuz. Herkes aksini hissettirmeye çalışabilir ancak maalesef gerçek bu. Ancak bu işin içinde olmayı çok istedim. Feminen bir sahne olmasını istedim, sinema ekranlarında görülen korkunç doruğa ulaştıran seks sahnelerinden biri olmasını istemedim”