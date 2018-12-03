T24 LogoT24 Logo
Gündem

CK Enerji'den İTÜ'lü öğrencilere eğitim

İSTANBUL,(DHA) - CK Enerji Stratejik Planlama ve Analiz Direktörü Muharrem Başer, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Enerji Enstitüsü yüksek lisans programındaki öğrencilere perakende satış tarifesi sunumu yaptı

03 Aralık 2018 15:00

İSTANBUL,(DHA) - CK Enerji Stratejik Planlama ve Analiz Direktörü Muharrem Başer, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Enerji Enstitüsü yüksek lisans programındaki öğrencilere perakende satış tarifesi sunumu yaptı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Enerji Enstitüsü yüksek lisans programlarındaki öğrencilerin profesyonel iş hayatına daha iyi hazırlanması amacıyla sektör temsilcilerinden destek alıyor. Bu çerçevede CK Enerji Stratejik Planlama ve Analiz Direktörü Muharrem Başer, öğrencilere ‘Perakende Satış Tarifeleri’ni anlatarak, tarife düzenlemelerindeki mevzuatlar hakkında bilgi verdi.

Sunumunda tarifeyi özetleyen kalemleri tek tek ele alan Başer, öğrencilere Elektrik Piyasası Kanunu ve tarife düzenlemelerindeki mevzuatları aktardı. Başer, tarifelerde kullanılan hesaplama formüllerini öğrencilere örnekleri ile aktarırken, öğrencilerin konu ile ilgili sorularını da yanıtladı.

 

 

 

 

 

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CK Enerji Stratejik PlanlamaAnaliz Direktörü Muharrem BaşerTeknikEnerji EnstitüsüBuSatış TarifeleriniSunumundaBaşerElektrik Piyasası Kanunu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24