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Ekonomi

CK Boğaziçi Elektrik müşterilerine 'Fırsatlar Dünyası' sunuyor

İSTANBUL, (DHA)- KONAKLAMA hizmetinden, teknolojiye, eğitimden elektroniğe birçok marka ile işbirliği yapan CK Boğaziçi Elektrik, müşteri odaklı hizmetlerini ‘Fırsatlar Dünyası’ ile zenginleştirdi

26 Mart 2018 14:11

İSTANBUL, (DHA)- KONAKLAMA hizmetinden, teknolojiye, eğitimden elektroniğe birçok marka ile işbirliği yapan CK Boğaziçi Elektrik, müşteri odaklı hizmetlerini ‘Fırsatlar Dünyası’ ile zenginleştirdi. Bu çerçevede işbirliği yapılan birçok markanın özel indirim ya da avantajları ‘koşulsuz, ücretsiz ve taahhütsüz’ olarak müşterilere sunulacak.

CK Boğaziçi Elektrik’in işbirliği yaptığı markaların kampanyalarından yararlanabilmek için CK Boğaziçi Elektrik internet sitesinde bulunan \'fırsatlar\' linkini tıklamak yeterli olacak. Müşterilere yüzde 50’ye varan indirim, bedava bilet ve bedava bakım gibi fırsatlar sunulan bu dünyada, elektrik aboneliği bilgileri ile kampanya kodu almak mümkün. CK Boğaziçi Elektrik müşterileri, abonelik numarası ile konaklama hizmetinden teknolojiye, eğitimden elektroniğe kadar uzanan birçok markanın ‘onlara özel’ kampanyalarından yararlanma imkânına sahip olacak.

YENİ MARKA VE FIRSATLAR EKLENECEK

Fırsatlar Dünyası’nın uzun süren bir çalışma ve markalarla görüşme süreci ardından oluşturulduğunu söyleyen CK Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, “Fırsatlar Dünyası ile müşterilerimize sevdikleri markalardan avantajlı teklifleri ücretsiz, taahhütsüz ve koşulsuz hediye ederek teşekkür etmek istedik. Birçok marka ile iş birliğine giderek müşterilerimiz için sevilen markalardan özel indirim programlarını uygulamaya koyduk. Şu anda 14 markanın olduğu Fırsatlar Dünyası’na önümüzdeki dönemlerde yeni markalar ve fırsatlar eklenmeye devam edecek. Müşterilerimiz fırsatlardan haberdar olmak için web sayfamızı sık sık ziyaret edebilir. Fırsatlar Dünyası ile müşterilerimize farklı sektörlerden katma değer sağlıyoruz” dedi.

50 BİNDEN FAZLA MÜŞTERİ FIRSATLAR DÜNYASI’NI TAKİPTE

CK Boğaziçi Elektrik’in sunduğu Fırsatlar Dünyası, müşterileri tarafından da yakın takipte. Bugüne kadar 50’binin üzerinde CK Boğaziçi Elektrik müşterisi, Fırsatlar Dünyası platformunu izlemeye aldı. Şu anda web sitesi üzerinden sunulan fırsat kodları yakın bir zamanda SMS aracılığı ile de gönderilmeye başlayacak.  Yine çok yakın bir gelecekte Müşteri Hizmet Merkezleri (MÜHİM)  ve Müşteri İşlem Merkezleri’ndeki (MİM) dijital ekranlardan da Fırsatlar Dünyası kampanyaları takip edilebilecek.

‘Fırsatlar Dünyası’nda yer alan Arzum, Hotels.com, Happy, Çiçek Bahçesi, Progo, Triomobil, Hometech, Cepte Tamir, Kriweb, Berq.net, Carmen, Dry İstanbul, Speedy, İstanbul Lisans Merkezi markaları, CK Boğaziçi Elektrik müşterilerine yüzde 50’ye varan oranlarda indirimlerin yanı sıra özel fiyat ve paketlerle ayrıcalıklı hizmetler sunuyor.

(FOTOĞRAF)

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