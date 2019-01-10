CK Akademi'den çalışanlara 90 bin saatlik eğitim

İSTANBUL,(DHA) - Nitelikli iş gücünün büyük önem taşıdığı enerji sektöründe çalışanların mesleki bilgi becerilerini, kişisel ve yönetsel yetkinliklerini geliştirmek amacıyla hayata geçirilen CK Akademi, 2018 yılında 2 bin 843 kişiye 90 bin saat eğitim verdi.

Hayata geçen her eğitim projesinde, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) kurallarını çalışma hayatının merkezinde tutmaya destek olan program kapsamında, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.’de (BEDAŞ) üç proje hayata geçirildi. Böylelikle saha çalışanlar eğitimle desteklendi. 2018 yılında uygulanan Teknik Okul Programı, ‘sahada ilk adım’, ‘sahada güvenli adım’ ve ‘sahada ileri adım’ olmak üzere üç ayrı modülden oluşturuldu. Program kapsamında yedi gruba toplam 15 bin 152 saat eğitim sunuldu.

YILDIZLAŞAN MÜHENDİSLER HAZIR

Bu süre zarfında ‘Enerjisiyle Yıldızlaşan Mühendisler’ programını da devreye alındı. Geleceğin yönetici adayı olan mühendislerin mesleki, kişisel ve yönetsel becerilerini zamana yaygın modüler yapıda gerçekleştirmeyi hedefleyen program, ‘beni anla’, ‘bizi anla’ ve ‘işte fark yarat’ başlığı altındaki üç modülden oluşturuldu. Program kapsamında geleceğin yönetici adaylarına toplam 2 bin 518 saat eğitim verildi.

YETKİNLİK İÇİN 20 FARKLI EĞİTİM

2018 yılı içinde BEDAŞ çalışanlarına yönelik olarak sunulan bir diğer eğitim ise ‘Yetkinlik Gelişim Kataloğu’ oldu. Kurumun başarısı için önemli olan alanlara odaklanmak üzere tasarlanan, çalışanın daha mutlu, daha verimli olmasına, gelişime açık ve güçlü yönlerini tanımalarına destek olan söz konusu programda kişisel ve mesleki 20 farklı eğitim başlığı yer aldı.