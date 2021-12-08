CJ McCollum'a akciğer sönmesi teşhisi kondu

NBA'de Portland Trail Blazers forması giyen CJ McCollum'un akciğer sönmesi yaşadığı tespit edildi. Oyuncunun sahalara dönüş tarihi bilinmiyor.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Portland Trail Blazers'ın önemli oyuncularından CJ McCollum'a akciğer sönmesi teşhisi konuldu.

NBA'den yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki CJ McCollum'un sağ akciğerinde sönme teşhis edildi. Basketbolcunun sahalara dönüş tarihi belirsiz. McCollum, Portland'ın Boston Celtics'e 145-117 yenildiği maçın son çeyreğinde sakatlanmış ve oyundan çıkmıştı. CJ McCollum, bu sezon Trail Blazers formasıyla 20,5 sayı, 4,1 ribaunt ve 4,5 asist ortalamasıyla oynuyordu.