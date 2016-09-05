Cizrespor'un maç geliri Şırnaklı ailelere bağışlanacak

Cizrespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Hakkarispor ile karşılaşacak. Geçen sezon seyircisinden ayrı kalan takım, sahasındaki bu maçın gelirini, 14 Mart'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerine dönemeyen ve 6 aydır çadırlarda yaşamak zorunda kalan Şırnaklı ailelere bağışlayacak.

Hacı Bişkin’in Gazete Duvar’da yer alan haberine göre, Şırnak’ta 14 Mart tarihinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi köylerde çadır kurarak hayatlarını devam ettirmeye çalışıyor. Cizrespor çadırda yaşamak zorunda kalan Şırnaklı ailelere yardım için harekete geçti. Cizrespor Başkanı Salih Sevinç, Duvar’a yaptığı açıklamada, yarın oynanacak Cizrespor-Hakkarispor maçından elde edilecek gelirlerin Şırnaklı ailelere bağışlayacağını söyledi.

‘Bir nebzede olsa derman olmak istiyoruz’

Sevinç, Şırnak’ta çadırlarda yaşayan ailelerin durumuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Cizrespor geçen sezon seyircilerden uzak kalan bir takım. 1 yılın ardından Cizrespor kulübü yarın taraftarlarla buluşacak. Bunu yaşarken de yaklaşık 6 aydır tahmin edemeyeceğiz olaylarla karşılaştık. Bundan en fazla etkilenen Şırnaklı aileler oldu. Kötü bir savaş süreci geçirdik. Nitekim Şırnak’ta halen devam eden sokağa çıkma yasağı nedeniyle maddi imkânları yetersiz olan aileler çadırlarda yaşamak zorunda kalıyor.

Yasaklardan dolayı maalesef dışarıda kalan ailelerimiz, kardeşlerimiz var. Biz de bu duruma dikkat çekmek için kulüp yönetimi olarak yarın oynanacak Cizrespor Hakkarispor maçının gelirlerini Şırnaklı ailelere bağışlamak istedik. Bir nebzede olsa Şırnaklı ailelerin yanında olduğumuzu göstermek istiyoruz. Belki bir nebze de olsa ailelerimizin yaralarına derman oluruz. Bunun için yarın oynanacak Cizrespor-Hakkarispor maçına tüm Cizre halkının ve taraftarlarımızı bekliyoruz. Bu konuda duyarlı olunması ve mağdur ailelerimize daha çok maddi desteğin sağlanması için ne kadar çok seyirci gelirse, desteğin boyutu da o kadar büyür…”