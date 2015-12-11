Cizrespor’da “güvenlik” isyanı; ligden çekildiler!

Türkiye Kupası 3. Tur maçında 2. Lig takımlarından Göztepe'yi 2-0 yenerek, grup aşamasına kalan ilk amatör lig takımı olan Cizrespor, ligden çekilme kararı aldı.

Geçen sezondan bu yana “güvenlik” gerekçesiyle kendi sahasında maç yapmasına izin verilmeyen Spor Toto 3. Lig 1. Grup takımlarından Cizrespor, son olarak futbolcularının alacaklarını bahane ederek kulübü terk etmesiyle sıkıntıya düştü. Sezon başında şampiyonluğa oynayacak güçlü bir kadro kurmasına rağmen sıkıntılar nedeniyle ligde düşme tehlikesi yaşayan Cizrespor, son maçında Şanlıurfa’da Düzyurtspor’a 1-0 yenilmişti.

Yönetim olarak acil toplandıklarını belirten Cizrespor Kulübü İkinci Başkanı Maruf Sefinç, bu şartlar altında lige devam edemeyeceklerini söyledi. Sefinç, “Başımıza gelmeyen şey kalmadı. Büyük bir heyecanla 3. Lig’e çıktık ancak bizi pişman ettirdiler. Maddi ve manevi olarak tükendik. Hangi zorlukla nasıl mücadele edeceğimizi şaşırdık. Bu kararı almak zorunda kaldık. İstenmediğimiz yerde durmanın anlamı yok. Kararımızı Türkiye Futbol Federasyonu ile paylaşacağız. Ligleri onların olsun diyerek çekiliyoruz” dedi.

43 yıllık takımın serüveni

Cizrespor, 1972 yılında Cizre Serhat Spor Kulübü adıyla kuruldu ve Mardin Amatör Ligi'nde oynamaya başladı. 1987-88 sezonunu şampiyonlukla tamamladı ve profesyonel olarak 3. Lig'e yükseldi. 1994 yılında Cizre’de yaşanan çatışmalardan dolayı idman ve maçlara çıkmayan oyuncular sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Amatör Küme'ye düşürüldü. Ertesi sezon tekrardan 3. Lig'e yükselen takım, isim değişikliğine giderek adını Cizrespor olarak değiştirdi.

1999-2000 sezonunda, 3. Lig 1. Grup'ta kazanılan şampiyonlukla birlikte tarihinde ilk kez 2. Lig'e yükseldi. 2001-02 sezonunda, grubunu lider olarak tamamladı ve 1. Lig'e yükselmek için oynanılan playoff'lara katılmaya hak kazandı. Fakat Denizli'de oynanan playoff'larda başarılı olamadı ve bir üst lige çıkma şansını elde edemedi. 2006-07 sezonunda 3. Lig'e, 2007-08 sezonu sonunda ise Şırnak 1. Amatör Ligi'ne düştü. Orijinal Cizrespor ise en son 2010-2011 sezonunda Şırnak 1. Amatör Ligi'nde mücadele ettikten sonra tarihe karıştı.

Kulüp, Cizre Basraspor kulübünün Cizrespor'un isim hakkını almasını takiben 2012-2013 sezonundan beri yer aldığı Bölgesel Amatör Lig'de 1. grubu 2014-15 sezonunda Serge Djiehoua'lı kadrosuyla şampiyon tamamladı ve 3. Lig'e yükseldi. 2014-2015 sezonunda Türkiye Kupası 3. Tur maçında 2. Lig takımlarından Göztepe'yi 2-0 yenerek Türkiye Kupası'nda grup aşamasına kalan ilk amatör lig takımı oldu. Ayrıca, yine aynı sezonda, TFF 1. Lig ekibi Giresunspor'u deplasmanda 2-1 yenerek grup maçlarında gol atan ve galip gelen ilk amatör kulüp oldu. Türkiye Kupası'ndaki grubunu Giresunspor'u geçerek 3. sırada tamamladı ve kupaya veda etti.