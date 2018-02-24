Cizrespor'a edilen küfürler ayıklandı!

3. Lig ekiplerinden Cizrespor’un geçen hafta deplasmanda oynadığı müsabakada Utaş Uşakspor taraftarları tarafından Cizrespor aleyhine hakaret, tehdit, cinsel taciz içeren küfürlü ve siyasi tezahüratlar yapıldı. Ancak maçın gözlemcileri Necmi Kapar ve Ercan Tağ’ın Utaş Uşakspor’u taraftarların Cizrespor aleyhine küfürlerini ayıklayarak TFF’ye sevk ettiği ortaya çıktı.

Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre, ‘Çirkin ve kötü’ tezahürat nedeniyle Utaş Uşakspor’a sadece 2 bin TL para cezası verildi. Cizrespor Kulübü’nün ikinci Başkanı Maruf Sefinç, cezaya tepki gösterdi. Caydırıcı bir ceza verilmediğini belirten Sefinç, “Gittiğimiz deplasmanlarda bizi PKK’yla bağlantılı olmakla suçluyorlar. Bize ‘terörist’ sloganları atıyorlar. Ama bu kulüplere caydırıcı para cezaları verilmiyor. Eğer bunu biz yapmış olsaydık dünyanın cezasını yerdik” diyor.

Bir sezonda ikinci kez...

Maçta kötü tezahüratları kayıt altına alıp kulüpleri disipline sevk eden TFF temsilcileri taraftarların Cizrespor aleyhine küfürlerini kayıt altına alırken siyasi tezahüratları ise kayıt altına almadı. Çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK (Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu)’na sevk edilen Utaş Uşakspor’a aynı sezon içinde ev sahibi olduğu müsabakada aynı olayı ikinci kez gerçekleştirmesinden dolayı 2 bin TL para cezası verildi.

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