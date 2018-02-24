T24 LogoT24 Logo
Spor

Cizrespor'a edilen küfürler ayıklandı!

"Gittiğimiz deplasmanlarda bizi PKK'yla bağlantılı olmakla suçluyorlar, 'terörist' sloganları atıyorlar"

24 Şubat 2018 14:12

3. Lig ekiplerinden Cizrespor’un geçen hafta deplasmanda oynadığı müsabakada Utaş Uşakspor taraftarları tarafından Cizrespor aleyhine hakaret, tehdit, cinsel taciz içeren küfürlü ve siyasi tezahüratlar yapıldı. Ancak maçın gözlemcileri Necmi Kapar ve Ercan Tağ’ın Utaş Uşakspor’u taraftarların Cizrespor aleyhine küfürlerini ayıklayarak TFF’ye sevk ettiği ortaya çıktı.

Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre, ‘Çirkin ve kötü’ tezahürat nedeniyle Utaş Uşakspor’a sadece 2 bin TL para cezası verildi. Cizrespor Kulübü’nün ikinci Başkanı Maruf Sefinç, cezaya tepki gösterdi. Caydırıcı bir ceza verilmediğini belirten Sefinç, “Gittiğimiz deplasmanlarda bizi PKK’yla bağlantılı olmakla suçluyorlar. Bize ‘terörist’ sloganları atıyorlar. Ama bu kulüplere caydırıcı para cezaları verilmiyor. Eğer bunu biz yapmış olsaydık dünyanın cezasını yerdik” diyor.

Bir sezonda ikinci kez...

Maçta kötü tezahüratları kayıt altına alıp kulüpleri disipline sevk eden TFF temsilcileri taraftarların Cizrespor aleyhine küfürlerini kayıt altına alırken siyasi tezahüratları ise kayıt altına almadı. Çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK (Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu)’na sevk edilen Utaş Uşakspor’a aynı sezon içinde ev sahibi olduğu müsabakada aynı olayı ikinci kez gerçekleştirmesinden dolayı 2 bin TL para cezası verildi.

Haberin tamamı için tıklayın

ETİKETLER

CizresporUşaksporküfür

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24