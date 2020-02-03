Cizrespor: Hakemlerin ırkçı tutumu karşısında ligden çekiliyoruz

3. Lig 2. Grupta mücadele eden Cizrespor, ligden çekileceğini açıkladı. Cizrespor'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, takımın kendi sahaları ve deplasmanlarda haksızlıkları uğradığı belirtilerek, "hakemlerin ırkçı ve milliyetçilik tutumu karşısında kulüp başkanımız Maruf Sefinç'in kararıyla takımımız Cizrespor'u ligden çekiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Cizrespor'dan yapılan açıklama şöyle:

"TFF ve MHK'nin hukuksuzluklarına karşı gücümüz yetmiyor. Kendi sahamızda ve dışarda gördüğümüz adaletsizlikten dolayı, hakemlerin ırkçı ve milliyetçilik tutumu karşısında kulüp başkanımız Maruf Sefinç'in kararıyla takımımız Cizrespor'u ligden çekiyoruz."