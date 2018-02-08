Cizreliler, DEDAŞ yetkilileriyle görüştü

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK\'ın Cizre ilçesinde alçak gerilim sayaç otomasyon panolarının sık sık tahrip edilerek kullanılmaz hale gelmesi üzerine Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.\'nin (DEDAŞ) sayaçları dışarıya almak istemesine tepki gösteren halk, Öğretmenevi\'nde, DEDAŞ İl Müdürü Murat Horoz ve AK Parti İl Başkanı Halil İbrahim Erkan ile biraraya geldi. Sivil toplum kuruluşu ve mahalle muhtarlarının da katıldığı toplantıda DEDAŞ İl Müdürü Murat Horoz, yeni uygulamanın vatandaşların yararına olduğunu söyledi.

Cizre\'de, sosyal medyada yapılan çağrı üzerine Öğretmenevi\'nde yüzlerce kişi, AK Parti Şırnak İl Müdürü Halil İbrahim Erkan, DEDAŞ Şırnak İl Müdürü Murat Horoz, mahalle muhtarı ile bir araya geldi. Sorunları dinlemek ve çözüm üretmek için bir araya geldiklerini belirten AK Parti Şırnak İl Başkanı Halil İbrahim Erkan, \"Geride bıraktığımız yıllarda çok ağır travmalar yaşadık. Yaşadığımız bu travmaları aşacak olan da, hedeflediğimiz 2023 ve 2073 vizyonundaki o müreffeh Cizre\'ye, Silopi\'ye, Şırnak\'a ulaşacak olan ve bu kentleri geleceğe ulaştıracak olanlar da bizleriz\" dedi.

Cizre Muhtarlar Birliği Başkanı Saithan Tuncer ise \"Buradaki halk fakir ve ekonomik olarak zor durumda. Büyüklerimizin dediği gibi \'Kılıç elinde olsun ama Allahın merhameti de kalbinde olsun.\' Bu memlekette fabrikalar yoktur. Kimisi şoför, Irak\'a gider, kimisi sırtında mal taşır, kimisi de günlük yevmiye ile çalışıyor. Eğer Türkiye\'nin herhangi bir yerinde; Edirne\'de elektrik sayaçları dışarı çıkarılıyorsa, burada da çıkarılsın. Eğer İzmir, Balıkesir gibi yerlerde ekipler ev ev dolaşıp, elektrik sayaçlarına baskın yapıyorlarsa, bize de yapsınlar\" dedi.

Şırnak Baro Başkanı Nuşirevan Elçi de \"Eğer Türkiye\'de bir tek Cizre\'de, Silopi\'de, Şırnak\'ta kaçak elektrik kullanılıyorsa, istiyorlarsa elektrik sayaçlarını değil dışarıya, istedikleri bir yere götürsünler. Ama Türkiye\'de başka bir yerde bu uygulama yok. Bu uygulama bir kere vatandaşı rencide ediyor. Bırakın Cizre\'yi, Silopi\'yi, Şırnak\'ı, Doğu ve Güneydoğu\'daki elektrik kaçağı Kocaeli\'ndeki sanayi bölgesindeki kadar değildir. Doğu ve Güneydoğu\'daki elektrik kaçağı Antalya yolundaki otel zincirlerinki kadar değildir. Tabi ben bunu söylerken, \'kaçak elektrik meşrudur, yapalım, edelim\' anlamında söylemiyorum. Batıdaki uygulama neyse, burada da aynı uygulama olsun. Sayacın, caddeye ve kapıya konulması kadar rencide edici bir şey yoktur. Bu şekilde insanların onuru ile oynanmış oluyor\" diye konuştu.

DEDAŞ Şırnak İl Müdürü Murat Horoz da sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı dönemde ekiplerinin büyük bir özveri ile çalıştığını söyleyerek, \"Bugün burada sayaçlar şöyledir; ücretler bu kadar geliyor ve benzeri konularda konuşacağız. Biz sadece şirket olarak burada elektriği satalım, para kazanalım derdinde değiliz. Biz bölgenin en büyük istihdam şirketiyiz ve altı bin çalışanımız var. Biz burada hizmet ediyoruz. Bu yapmış olduğumuz yatırımlarda adı üzerinde kaçakmış, sizi cezalandırmakmış gibi bir dertte değiliz. Ben de bir vatandaşım ve elektrik faturası ödüyorum. Bu bir yatırımdır, öncelikli olarak buna o şekilde bakmak lazım. 2013 yılında biz özelleştikten sonra devletin yapmış olduğu yatırım 400 milyon, bizim 2013\'ten bu yana yapmış olduğumuz yatırım 1.2 milyar lira. Biz burada herkesin çekincelerini ve sorunlarını biliyoruz. Yalnız bu kaybı önlemek, sürekli enerji verebilmek için bu yatırımları yapmak zorundayız. Herkes kendi işini biliyor, dile getiriyor. Biz de kendi işimizi biliyoruz. Elektrik canlı bir sistemdir, bunun bakımını yapmazsan, bu bizi yarı yolda bırakır ve yarın öbür gün Cizre\'de büyük bir kesinti olur\" dedi.

Yaklaşık iki saat süren toplantıda, ilçedeki elektrik cezaları ve sorunlar konusunda önerilen çözüm yöntemleri de konuşuldu.



FOTOĞRAFLI