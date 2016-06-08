Cizreli vatandaş: Star yalan haber yapıyor; kim evinin yıkıldığına sevinir; akıl işi mi bu!

Star gazetesinde Kemal Gümüş ismiyle yayınlanan ve Cizreli bir vatandaşın "Allah'a şükürler olsun ki evim yıkıldı” sözlerine yer verilen haber yalanlandı. Cizreli Abdulkahar Nas, sözlerinin çarpıtıldığını belirterek “Cizre’yi yıktılar, ne sevinmesi. Bu halimizin üstüne bir de bizim hakkımızda yalan yanlış şeyler söylüyorlar” dedi.

Nas, “Söylemediğimiz cümleleri söylemişiz gibi gösteriyorlar. Bunların yaptığı ayıp” dedi. Kendisine evinin yıkılıp yıkılmadığı sorusunu yönelten Gümüş’e, “Evet görmüyor musunuz? Evimiz yıkılmış, kimse kalmamış içinde, evlerimizi yıkmışlar, bir de üstüne evlere girip eşyaları almışlar, perişan olmuşuz. Karşıdaki ev de bizim. İki aydır, onarmaya çalışıyoruz” şeklinde cevap verdiğini söyleyen Nas, buna rağmen sözlerinin üstüne yeni şeyler eklenerek yalan söylendiğini ifade etti.

Star’ın dün Kemal Gümüş imzasıyla manşete taşıdığı 'Yeni Haziran' başlıklı haberde, Cizre'deki operasyonlarda görev alan güvenlik güçlerinin bir duvara yazdığı ‘Zafer Allahındır’ yazısı önünde oturan bir yurttaşın fotoğrafına yer verilerek, o kişinin "Allah’a şükürler olsun ki evim yıkıldı. Eğer o evde kalsaydık ve o ev bu süreçten sağlam çıksaydı ne namusumuz kalırdı ne de geleceğimiz” dediği ileri sürülmüştü.

“Bu kadar çarpıtılacağını nereden bileyim?"

​Abdulkahar Nas (67) isimli ilçe sakini, kendisine ulaşan DİHA muhabirlerine yayınlanan haberin ardından şaşkına döndüğünü ve kendi ağzından servis edilen haberlerin asılsız olduğunu söyledi. Yıkılmış evinin önünde otururken yanına iki kişinin geldiğini anlatan Nas, "Biri hafif kiloluydu. Birine adın ne diye sordum, Kemal dedi. Biri Amedliyim (Diyarbakır) dedi, diğeri de İstanbul’dan geldiğini söyledi. Oturdular konuştuk. Konuşmalarımızın bu kadar çarpıtılacağını ben nereden bileyim" dedi.

“Akıl işi mi?”

Nas, "Kim evi yıkıldığı zaman ‘Allah’a şükür evimiz yıkıldı’ diye tepki verir. Bu akıl işi mi" diye soran Nas, "Ben Allah’a şükür dedim, buna da şükür anlamında. Evim yıkıldı diye Allah’a şükür dememişim. Bunların yaptığı ayıptır, yalandan şunu söylemiş, bunu söylemiş demişler. Cizre’yi yıktılar. Ne sevinmesi! Bu halimizin üstüne bir de bizim hakkımızda yalan yanlış şeyler söylüyorlar” dedi.