Star: Cizreli vatandaş “Allah'a şükür, iyi ki evim yıkılmış” diyor!

Star gazetesi, Cizre’de yaşanan çatışmalardan evinin yıkıldığını belirttiği bir ilçe sakininin “Allah’a şükürler olsun ki evim yıkıldı. Eğer o evde kalsaydık ve o ev bu süreçten sağlam çıksaydı ne namusumuz kalırdı ne de geleceğimiz” dediğini ileri sürdü.

“7 Haziran 2015’te yapılan genel seçimlerde HDP’nin barajı geçmesinin ardından PKK ile birlikte kanlı planlara hız verdi” denen haberde bir başka ilçe sakininin sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili, “Hiç kalkmasın böyle daha iyiyiz. Yoksa bunlar yine dağdan adam getirir. Cizre’nin geri kalanını da talan ederler. Devlet bunu devam ettirmeli” dediği iddia edildi.

Kemal Gümüş imzasıyla yayımlanan haberde, Abdulkahhar adlı bir Cizrelinin 60 bin liralık masrafla evini eski haline getirebildiği ancak komşularının onun kadar şanslı olmadığı belirtilerek, bir vatandaşın “Oturacak ev kalmamış siz ne yapıyorsunuz?” sorusunu “Umut olmadan yaşam olmaz” sözleriyle yanıtladığı belirtildi.