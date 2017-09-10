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Cizreli Mehmet, sosyal medyadan sahneye uzanan Anne Marie ile düetini anlattı

Ezgi ÇAPA/İSTANBUL, (DHA) SOSYAL medyada, ünlü şarkıcı Anne Marie’nin "Rockabye" şarkısına yaptığı düetle gündeme gelen Cizreli Mehmet Ali Şulan, İngiliz şarkıcının İstanbul konserinde sahne aldı

10 Eylül 2017 19:57

Ezgi ÇAPA/İSTANBUL, (DHA) SOSYAL medyada, ünlü şarkıcı Anne Marie’nin \"Rockabye\" şarkısına yaptığı düetle gündeme gelen Cizreli Mehmet Ali Şulan, İngiliz şarkıcının İstanbul konserinde sahne aldı. Şulan konser deneyimini “Çok güzeldi, yaşadıklarımı anlatmakta zorlanıyorum. Şahane bir duygu” sözleriyle anlattı.

Şırnak\'ın Cizre ilçesinde yaşayan Mehmet Ali Şulan, İngiliz şarkıcı Anne Marie’nin \"Rockabye\" şarkısına yaptığı düet sosyal medyada büyük beğeni toplamıştı. İstanbul’a Babylon Soundgarden’da konser vermek üzere gelen Anne Marie, Şulan\'ı yine sosyal medya üzerinden “Yarın İstanbul’da mısın benimle birlikte Rockabye söyler misin?” diyerek konserine davet etti. Şulan da Anne Marie’nin çağrısına kayıtsız kalmadı, Cizre’den İstanbul’a gelerek \"Rockabye\" isimli şarkıyı Anne Marie ile birlikte söyledi.

HEYECAN VARDI AMA…

Cizre’den İstanbul’a zorlukla uçak bileti bulduğunu söyleyen Şulan,  “Bana yazdığı mesajdan haberim yoktu, internete girmemiştim. Bana ‘fake’ hesaplar iletti. Aynı gün uçak yoktu, uçağa binmem zor oldu. Yedeklerden yer bulabildim” dedi. Konserde yaşadığı heyecanı anlatan Şulan, “Çok güzeldi, yaşadıklarımı anlatmakta zorlanıyorum. Şahane bir duygu. Heyecan vardı ama o atmosferi gördükten sonra gayet güzeldi” dedi. 

PROVA YAPMADAN ÇIKTIM

10 senedir müzisyenlik yaptığını ve sahne deneyiminin olduğunu belirten Şulan, “Konser öncesi konuştuk. Hasret giderdik. Prova yapmadan direkt çıktık. Ona rağmen güzeldi. İlk defa büyük bir sahneye çıktım” şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

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