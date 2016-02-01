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Cizre'de yaralandıktan sonra gözaltına alınan İMC TV kameramanı Refik Tekin serbest bırakıldı

Tedavi için Mardin'e getirilen kameraman burada gözaltına alınmıştı

01 Şubat 2016 19:54

Şırnak Cizre'de haber takibi sırasında açılan ateşle yaralanan ve gözaltına alınan İMC TV kameramanı Refik Tekin serbest bırakıldı.

Sol Haber Portalı'nın haberine göre, Şırnak’ın Cizre ilçesinde haber takibi yaptığı sırada polislerin açtığı ateşle yaralanan İMC TV kameramanı Refik Tekin, Emniyet’te verdiği ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 

Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Şırnak’ın Cizre ilçesinde ölü ve yaralıları bölgeden almak için Cudi Mahallesi’ne giden gruba açılan ateş sonucu aralarında İMC TV kameramanı Refik Tekin’in de bulunduğu siviller yaralanmıştı.

Tedavi için Mardin’e getirilen Tekin’e gözaltı uygulaması yapılmış, polis ve savcılık tutanaklarında “Tekin’in örgüt üyesi” olduğu ifadeleri yer almıştı.

 

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