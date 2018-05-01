Cizre'de tüp patladı: 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Şırnak’ın Cizre ilçesine bağlı Katran Köyü’nde bir evde tüp patlaması nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı. Yaralılardan 5’inin çocuk olduğu öğrenildi.

Cizre’ye 10 kilometre mesafede bulunan Katran Köyü’ndeki iki katlı bir evde, bugün saat 21.00 sıralarında tüp patladı. Patlamanın duyulması üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi gönderildi.

Patlama sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken, 5’i çocuk 9 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Cizre ve Silopi devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralıdan 1’inin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, 7 yaralının vücudunda yanıklar oluştuğu belirtildi. (DHA)