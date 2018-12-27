Cizre'de sokağa çıkma yasaklarında yaralılara yardım ettiği için yargılanan sağlıkçılar beraat etti

Şırnak’ın Cizre ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, kentte bulunan yaralılara ilkyardım götürmek isteyen 14 sağlık çalışanı hakkında, “örgüte üye olmak” ve “örgüt propagandası yapmak” iddialarıyla açılan davanın ikinci duruşması bugün Mardin 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Genel Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Onur Hamzaoğlu, İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan'ın dışında Tabip Odaları ve SES şube yöneticilerinin de katıldığı duruşma öncesi açıklama yapıldı.

“Sağlık hakkı, döneme göre değişemez”

Merkez ilçe Artuklu’daki Karayolları Parkı’nda Türk Tabipler Birliği 2. Başkanı Ali Çerkezoğlu tarafından yapılan açıklamada, sağlık hizmetine erişimin her dönem öncelikli insan haklarından olduğu vurgulanarak, bu sorumluluğun döneme göre değişmeyeceğini kaydedildi.

Çerkezoğlu, konuşmasında “Sağlık çalışanları olarak mesleklerimizin bize yüklediği bu sorumluluğu ancak yaşamımızı insana adadığımızda, hastaların sağlığını ve onurunu en üst düzeyde koruduğumuzda, hastalarımızın haklarına saygı duyarak, meskenlerimizi özerk biçimde, vicdanımızla ve onurumuzla sürdürdüğümüzde yerine getirebiliriz” dedi. Cizre’de yüzlerce insanın ölümü ve çok ciddi sağlık sorunlarının yaşandığı bir tabloyla karşı karşıya kaldıklarını ve sağlık hizmetini vermelerinin engellendiğini hatırlatan Çerkezoğlu, “Bir kez daha söylemek gerekir ki; sağlık hizmeti engellenemez, geciktirilemez, yaşamsal bir haktır” ifadelerini kullandı.

Duruşmada 'örgüt üyeliği' suçlamasıyla yargılanan tüm sağlıkçılar beraat etti.