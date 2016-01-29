Cizre'de 1 asker hayatını kaybetti

Genelkurmay Başkanlığı, bugün Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde devam eden operasyonlar esnasında bir askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Cihan'da yer alan habere göre; TSK'dan yapılan açıklama şöyle denildi:

"29 Ocak 2016 tarihinde Şırnak ili Cizre ilçesinde devam eden operasyonlar esnasında, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır temenni ediyoruz."

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 14 Aralık 2015 günü sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti