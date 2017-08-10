Cizre’de patlama; 4 polis yaralandı

Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde gece devriye gezen polis zırhlı aracının geçişi sırasında, yola daha önceden tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 4 polis yaralandı.

Yafes Mahallesi Nisan Sokak’ta saat 01.30 sularında devriye gezen polis zırhlı aracının geçişi sırasında, yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamada yolda derin bir çukur oluşurken, zırhlı araçta bulunan 4 polis yaralandı. Yaralı polisler sevk edilen ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. İlçenin birçok yerinden de duyulan patlama nedeniyle yakındaki park halindeki bir aracın camları kırılırken, yakınlardaki evlerde de hasar oluştu. Patlamayla birlikte çok sayıda kişi korku ve paniğe kapıldı.

Patlamadan hemen sonra olay yerinden kaçan eylemcilerin yakalanması amacıyla mahalle abluka altına alınırken, mahalleye çıkan bütün sokak giriş ve çıkışlar kapatıldı. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı mahallede Terörle Mücadele ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, sokak ve çevresinde başlattığı inceleme ve çalışma devam ediyor. Hastanede tedavi altına alınan polis memurlarının hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklandı.