T24 LogoT24 Logo
Politika

Cizre’de patlama; 4 polis yaralandı

Hastanede tedavi altına alınan polis memurlarının hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklandı

Arşiv

10 Ağustos 2017 17:27

Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde gece devriye gezen polis zırhlı aracının geçişi sırasında, yola daha önceden tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 4 polis yaralandı.

Yafes Mahallesi Nisan Sokak’ta saat 01.30 sularında devriye gezen polis zırhlı aracının geçişi sırasında, yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamada yolda derin bir çukur oluşurken, zırhlı araçta bulunan 4 polis yaralandı. Yaralı polisler sevk edilen ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. İlçenin birçok yerinden de duyulan patlama nedeniyle yakındaki park halindeki bir aracın camları kırılırken, yakınlardaki evlerde de hasar oluştu. Patlamayla birlikte çok sayıda kişi korku ve paniğe kapıldı.

Patlamadan hemen sonra olay yerinden kaçan eylemcilerin yakalanması amacıyla mahalle abluka altına alınırken, mahalleye çıkan bütün sokak giriş ve çıkışlar kapatıldı. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı mahallede Terörle Mücadele ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, sokak ve çevresinde başlattığı inceleme ve çalışma devam ediyor. Hastanede tedavi altına alınan polis memurlarının hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklandı.

ETİKETLER

ŞırnakCizcepatlamapolisyaralanma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Prof.Dr. Ersan Şen nefes nefese kaldı; "en fazla burada ölürüz"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24