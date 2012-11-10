Cizre'de miting yasağı olay çıkardı

Cezaevindeki açlık grevlerinin ikinci ayını doldurması nedeniyle Şırnak'ın Cizre ilçesinde miting yapılmak istendi. BDP'li Milletvekilleri Hasip Kaplan ve İdris Baluken'in katıldığı mitinge polis biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti. Nur mahallesinde sabah saatlerinde toplanan kalabalığı, polis yürütmek istemedi. Mitingin izninin olmadığını belirten emniyet yetkilileri grubun dağılmasını istedi. Kalabalık dağılmayınca, polis gaz bombası ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Polisin müdahalesine karşılık grupta molotof kokteylli attı. Atılan molotof kokteylleri sonucu bazı panzerler alev aldı, çıkan alevler kısa sürede söndürüldü.

Olayların ardından açıklama yapan BDP Grup Başkan Vekili İdris Baluken, AKP hükümetinin halkın en demokratik tepkisi olan basın açıklamasına bile müsaade etmediğini söyledi. Baluken, "Cizre'de bugün gaz atılmayan bir sokak kalmadı. AKP kendi bitişini hızlandırıyor" dedi.