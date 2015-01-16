Cizre'de hayatını kaybeden 12 yaşındaki Emin'in babası: Polisler oğlumu daha önce tehdit etmişti!

Cizre'de polis aracından açılan ateşle kafasından vurularak hayatını kaybeden 12 yaşındaki Nihat Kazanhan'ın babası Mehmet Emin Kazanhan, 'Oğlum ilk kez polis şiddetine maruz kalmadı. Geçen sene oğlumu ve birkaç arkadaşını sokakta kıstıran polisler Nihat'ı tehdit etmiş, Nihat korkudan altını ıslatmıştı' dedi.

Cizre'de 14 Ocak’ta Yafes Mahallesi’nde kafasından vurularak hayatını kaybeden 12 yaşındaki Nihat Kazanhan’ın babası Mehmet Emin Kazanhan Radikal’den İdris Emen’e konuştu. Nihat’ın vurulduğu sırada kendisinin Irak’ta olduğunu söyleyen kamyon şoförü baba Mehmet Emin Kazanhan, ‘13 Ocak akşamı beraber yemek yedik. Ben kamyon şoförü olduğum için 14 Ocak sabahı Irak’a gittim. Akşam üzeri bana telefon geldi. Nihat’ın vurulduğunu ve hayatını kaybettiğini söylediler. Apar topar Cizre’ye geldim. Oğlumdan ne istediler?’ dedi.

‘Oğlumu polis vurdu’

Cizre’ye geldikten sonra görgü tanıklarıyla konuştuğunu söyleyen Kazanhan, "Nihat, amcasına yardım etmek için çalıştığı iş yerine gitmiş. Daha sonra öğlen yemeğini yemek için amcasıyla beraber eve gelmiş. Yemek yedikten sonra arkadaşlarıyla oyun oynamak için bizim evin yukarısında çevre yoluna gitmişler. Görgü tanıklarının anlattıklarına göre Nihat ve üç arkadaşı oyun oynarken zırhlı araçtan inen bir polis Nihat’a ateş edip kafasından vurmuş. Hemen ardından da yerdeki mermi kovanını alarak zırhlı araçla olay yerinden uzaklaşmış. Nihat, polis tarafından öldürüldü. Sonuna kadar davacı olacağım. Oğlumun katillerinin bulunmasını istiyorum."

‘Nihat daha önce de polis şiddetine maruz kaldı’

"Birkaç yıl önce bir gün Nihat eve geldi. Altını ıslatmıştı ve çok korkmuştu. Ne olduğunu sorduğumda polisler tarafından şiddete uğradığını söyledi. Nihat ve birkaç arkadaşı sokakta oyun oynarken mahallede olaylar çıkmış. Polis Nihat’ı ve arkadaşlarını tehdit etmiş. Olay anında Nihat korkudan altını ıslatmış. Bu olayın da görgü tanıkları var. Benim oğlum henüz 12 yaşındaydı. O yaştaki bir çocuğun kime ne zararı olabilir ki?"

Plakasız araçlar için suç duyurusu yapıldı

Öte yandan Cizre’de çıkan toplumsal olaylara müdahale eden plakasız zırhlı araçlarla ilgili emniyet görevlileri hakkında ‘görevi ihmal ve trafik kanununa muhalefet’ nedeniyle Cizre Barosu tarafından suç duyurusu yapıldı.