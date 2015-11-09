Cizre'de emniyet müdürlüğüne, karakola ve polis aracına eş zamanlı saldırı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde PKK, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Dicle Polis Karakolu ile zırhlı polis aracına roketatarlar ve uzun namlulu silahlarla eş zamanlı saldırıda bulundu. Saldırı esnasında müdürlükte bulunan Cizre Kaymakamı Ahmet Adanur yara almadan kurtuldu, 2 koruma polisi ise hafif yaralandı.

Yasef Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis aracına düzenlenen saldırının ardından kaçan PKK’lıların yakalanması amacıyla başlatılan operasyona katılan ekiplere de roketatarlı saldırı gerçekleştirildi. Zırhlı polis aracına atılan 3 roketatar mermisinden biri yakındaki inşaata, diğerleri de yere isabet etti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne saldırı

Yafes Mahallesi'ndeki çatışmalar devam ederken, Konak Mahallesi'nde bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Dicle Karakoluna da PKK'lılarca roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırı esnasında müdürlükte bulunan Cizre Kaymakamı Ahmet Adanur yara almadan kurtuldu, 2 koruma polisi ise hafif yaralandı. Yaralı polis memurları, 112 Acil Servis ekiplerince Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Esnaf kepenk kapattı, öğrenciler evlerine gönderildi

Saldırılarından endişe duyan esnaf kepenk kapattı, okullardaki öğrenciler evlerine gönderildi.

Eski Belediye Caddesi'nde yüzleri maskeli kişilerce araçlar durdurularak yola barikatlar kuruldu. Güvenlik güçleri, gruba müdahale etti.

Uyarı anonsu

Cizre Kaymakamlığınca, belediye hoparlöründen yaptırılan anonslarda, vatandaşlardan güvenlikleri için evlerine çekilmeleri istendi. Anonsun ardından mahalle sakinleri evlerine girdi.

Bu arada, çatışmalarda bazı teröristlerin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.