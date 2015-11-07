Cizre'de araçlardan barikat oluşturuldu

Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde YGDH'liler dün gece araçları durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Durdurdukları araçları ilçeye açılan yolların girişine koyarak barikat oluşturan ve giriş çıkışları kapatan gruplar yer yer polisle çatıştı. İlçede sabaha kadar silah sesleri duyuldu. Polis bu sabah Habur Sınır Kapısı'na giden çevre yolunu da kapatan barikatlara müdahale ederek yolları açtı.

Ramazan İmrağ’ın DHA’da yer alan haberinde göre, Cizre'de toplanan, ellerinde otomatik silah bulunan yüzleri maskeli bir grup YDG-H'li molotof kokteyli ve havai fişekler attıkları Nusaybin ile İdil ilçe karayolunda trafiği durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Polisin müdahale edememesi için yolcularını indirdikleri şehirlerarası yolcu otobüsleri, kamyon, minibüs ve otomobillerden ilçeye açılan karayolları üzerinde barikatlar oluşturan gruplar araçların kontak anahtarlarını gasp etti. Zırhlı araçlarla sevk edilen Özel Harekat Timleri, kesilen yolların bulunduğu yerlere aydınlatma fişekleri attıktan sonra göstericileri dağıtmaya çalıştı. PKK'lıların ateş açması üzerine çatışma çıktı. İlçenin bazı mahallelerinde sabaha kadar silah sesleri duyuldu.

Habur karayolunu kestiler

Bu sabah erken saatlerde PKK'lı bir grup Habur Sınır Kapısı'na uzanan karayolunu kesti. Karayoluna gelen zırhlı polis ekipleri göstericilere göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale ederek dağıttıktan sonra yolu trafiğe açtı. Nusaybin ve İdil karayollarını kapatmak için PKK'lıların barikat olarak kullandığı kontak anahtarları alınan araçların sahipleri ise araçlarının başında bekliyor. İşyerlerine araçlarıyla gitmek isteyenler ise yolların kapalı olması nedeniyle büyük sıkıntı yaşadı. Kepenklerin büyük bölümünün açık olduğu ilçede sokağa çıkma yasağının uygulanabileceği olasılığı üzerine marketlere büyük ilgi gösterildi. Habur Sınır Kapısı'na giden karayolunda halen silah sesleri duyulurken, olaylarda şu ana kadar ölen ve yaralanan olmadı.