Cizre’de eğitime toz bulutu arası

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin güney kesimlerinde toz bulutu etkisini sürdürüyor. Şırnak'ın Cizre ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.



Meteoroloji Diyarbakır Bölge Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, güneyden esen kuvvetli rüzgarın etkisiyle Suriye'den kalkan toz bulutu Şırnak, Cizre, Silopi, İdil, Mardin ve ilçeleri ile Siirt'te etkili oldu.



Yaşamı olumsuz etkileyen ve rüzgarla birlikte gittikçe etkisini artıran toz bulutu, görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düşmesine yol açtı.



Toz bulutu nedeniyle Şırnak'ın Cizre ilçesinde ilköğretim okulları ve liselerde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla eğitime bir gün ara verildi.



Yetkililer, yaşlı ve çocuklar ile kalp ve astım rahatsızlığı bulunanları, toz bulutunun etkili olduğu saatlerde dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

