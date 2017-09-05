Cizre'de doktorsuzluktan karnındaki bebeği ile ölen anne için Bakan'a yazılı soru önergesi

ŞIRNAK, (DHA)- HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez, bir süre önce sancıları artması üzerine Cizre Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan ve kadın doğum uzmanı olmadığı için karnnıdaki bebeği ile birlikte ölen Feyruz Polat ile ilgili yanıtlaması istemiyle Sağlık Bakanı Ahmet Demircan\'a yazılı soru önergesi verdi. HDP\'li İrmez, \"Söz konusu olayda ihmali bulunan yetkililer hakkında başlatılmış idari ve/veya adli bir soruşturma var mıdır? Var ise hangi aşamadadır?\" dedi.

HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez, 27 Ağustos\'ta Cizre Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan ve kadın doğum uzmanı olmadığı için karnındaki bebeği ile yaşamını yitiren Feyruz Polat için Sağlık Bakanı Ahmet Demirncan\'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. HDP\'li İrmez soru önergesinde, Cizre ilçesi Cudi Mahallesi\'nde oturan 1\'i engelli 3 çocuk annesi ve 8 aylık hamile olan Feyruz Polat\'ın 27 Ağustos tarihinde sabaha karşı sancılarının artması ve nefes tıkanıklığı şikayetinin başlaması üzerine yakınları tarafından Cizre Devlet Hastanesine götürüldüğünü belirtirek, \"Daha önce 3 kez sezaryen olan Polat\'ın hastanede ameliyatını gerçekleştirecek kadın doğum uzmanı bulunmaması nedeniyle yoğun bakımda takibe alındığı, takip sırasında kalbinin durduğu, acilde nöbetçi olan hekimler tarafından müdahale edildiği fakat hayata döndürülemediği ve bebeği ile birlikte yaşamını yitirdiği bilgisi tarafımıza iletilmiştir\" dedi.

Cizre Devlet Hastanesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada; hastanede son 1 ay içerisinde görevli 6 kadın doğum uzmanından 4\'ünün istifa ettiği, kalan 2 doktordan 1\'inin eş durumundan tayininin çıktığı, diğer kadın doğum doktorunun ise bayram iznine ayrıldığı belirtildiği ifade edilen soru önergesinde Sağlık Bakanından yanıt istenen bazı sorular şöyle:

* Durumu ciddileşen Feyruz Polat yoğun bakıma alındıktan ve burada müdahale edildikten sonra, eşine kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği söylenmiştir. Sonrasında hastane yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, kadım doğum uzmanının bulunamaması nedeniyle yoğun bakımda müdahale edildiği ve bu yüzden yaşamını yitirdiği açıklaması yapılmıştır. Buna göre Feyruz Polat neden yaşamını yitirmiştir?

* Söz konusu olayda ihmali bulunan yetkililer hakkında başlatılmış idari ve/veya adli bir soruşturma var mıdır? Var ise hangi aşamadadır? * * Yetkililer tarafından yaklaşık bir ay önce Bakanlığınıza söz konusu eksiklik üzerine yapılan talep doğrultusunda görevlendirilen doktor neden göreve başlamamıştır? * Cizre Devlet Hastanesi\'nde bulunan tek kadın doğum uzmanının izne çıkarılmasının gerekçesi nedir? 150 bin nüfuslu ve doğum oranının yüksek olduğu Cizre\'de kadın doğum uzmanının bulunmamasının gerekçesi nedir? * Cizre Devlet Hastanesi\'nde kadın doğum bölümünde hastaların tedavisi için yeterli sayıda doktor bulunmakta mıdır? Bulunmuyorsa nedeni nedir? * Hastanede bulunan sağlık personeli sayısı kaçtır? Daha fazla personel istihdamı için herhangi bir çalışmanız var mıdır?