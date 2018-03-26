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Cizre'de çöl varanı bulundu (2)

'CİZRE'DEN SİLOPİ'YE KADAR YAŞAM ALANLARI VAR' Cizre ilçesine bağlı Girikova köyünde bulunarak koruma altına alınan nesli tükenme tehlikesi altındaki yaklaşık 1 metrelik çöl varanı hakkında bilgi veren Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay,

26 Mart 2018 19:35

\'CİZRE\'DEN SİLOPİ\'YE KADAR YAŞAM ALANLARI VAR\'
Cizre ilçesine bağlı Girikova köyünde bulunarak koruma altına alınan nesli tükenme tehlikesi altındaki yaklaşık 1 metrelik çöl varanı hakkında bilgi veren Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, Cuma akşamı Cizre\'nin Girikova köyünden vatandaşların kendilerini aradığını belirterek, \"Böyle bir hayvan bulduklarını bildirdiler. Bizde sonraki gün gittik. Hayvanı onlardan teslim alıp, Şırnak’a getirdik. Veteriner kontrolünü yaptırdık. Gayet sağlıklı, çöl varanı ya da dev kertenkele olarak bilinen bir yaban hayvanı\"dedi. 
Şube Müdürü Kalay, Şırnak sınırları içerisinde Cizre’den Silopiye kadar 15 ile 40 köy arasında çöl varanlarının yaşam alanları olduğunu da hatırlatarak, \"Ülkemizde de sadece Şanlıurfa ve ilimizde bulunuyor bu yaban hayvanı. Kendini ikame edecek koşulları sağladığında biz tekrardan doğaya salacağız. Nesli tehlike altında olan türlerden. Dev kertenkele, bölgede çekirge, örümcek veya bazı hayvanların yumurtaları ile besleniyor\" dedi.

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