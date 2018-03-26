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Çevre

Cizre'de bulundu; nesli tükenme tehlikesi altında

Yaklaşık 1 metre uzunluğundaki çöl varanı, veteriner kontrolünün ardından doğaya bırakılacak

26 Mart 2018 18:59

Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Girikova Köyü'nde, nesli tükenme tehlikesi altındaki yaklaşık 1 metrelik çöl varanı bulundu.

Cizre ilçesine bağlı Girikova köyünde, yol yapım çalışması sırasında köylüler, nesli tükenmekte olan ve 'dev kertenkele' adı da verilen çöl varanı buldu. Olayın Kaymakamlığa bildirilmesi ile bölgeye gelen Şırnak Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri, yakaladıkları çöl varanını koruma altına aldı. Bir kafese konularak Şırnak'a götürülen yaklaşık 1 metre uzunluğundaki çöl varanı, veteriner kontrolünün ardından doğaya bırakılacak. (DHA)

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