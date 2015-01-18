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Cizre'de bir kişi evinin önünde öldürüldü

Cizre'de Nazım Ölmez isimli bir kişi, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

18 Ocak 2015 00:30

Cizre'de bir kişi, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Yafes Mahallesi Abdurezak Sokak'taki evinin önünde oğlu ve yeğeni ile birlikte otomobilinin lastiğini değiştiren 43 yaşındaki Nazım Ölmez, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden 4 kurşunla ağır yaralanan Ölmez, olay yerine gelen ambulans ile Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, tedavi altına alınan Nazım Ölmez, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nazım Ölmez’in cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken, olayı duyan ailesi ve yakınları ise hastane önünde sinir krizi geçirdi.

Soruşturma sürüyor.

 

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