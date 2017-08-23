Cizre'de bir araçta yavru aslan bulundu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde güvenlik güçlerinin yol kontrol uygulaması yaptığı bölgede durdurulan araç içerisinde bir yavru aslan bulundu.

Güvenlik görevlileri arasında şaşkınlık yaratan yavru aslan Doğa Koruma Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Yavru aslan, yapılan incelemenin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Gaziantep Şube Müdürlüğü Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi.

Yavru aslanın bulunduğu aracın sürücüsü hakkında soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



Mevzuat ne diyor?



Yabani hayvanların uluslararası ticaretini belli esaslara bağlayan Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) 1996’da Türkiye’de yürürlüğe girdi. Sözleşmeye ilişkin yönetmelik de 2001’de Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmeliğe göre; kaplan, leopar, aslan benzeri yabani hayvanlar sadece hayvanat bahçeleri ya da sirk gibi belli amaçlar dahilinde CITES İzin Belgesi ile ithal edilebiliyor.

Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelik’in 45’inci maddesi de, gerçek ve tüzel kişilerin evlerinde ve işyerlerinde "yırtıcı, saldırgan ve zehirli türler hariç" 10 memeli veya sürüngen barındırılabileceğini hükme bağlıyor.

Kara Avcılığı Kanunu ve Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca, yabani hayvanlara ilişkin ihlal durumunda uyarı veya para cezasının yanı sıra söz konusu yabani hayvana el koyuluyor.

Hayvanları Koruma Kanunu'nun 4. maddesinin f bendi de, "Yabani hayvanların yaşama ortamlarından koparılmaması, doğada serbestçe yaşayan bir hayvanın yakalanıp özgürlükten yoksun bırakılmaması esastır" hükmünü taşıyor.