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Cizre'de bir araçta yavru aslan bulundu

Sekvan KÜDEN / ŞIRNAK, (DHA) - ŞIRNAK'ın Cizre İlçesi'nde güvenlik güçlerinin yol kontrol uygulaması yaptığı bölgede durdurulan araç içerisinde bir yavru aslan bulundu

23 Ağustos 2017 19:41

Sekvan KÜDEN / ŞIRNAK, (DHA) - ŞIRNAK\'ın Cizre İlçesi\'nde güvenlik güçlerinin yol kontrol uygulaması yaptığı bölgede durdurulan araç içerisinde bir yavru aslan bulundu. 
Güvenlik görevlileri arasında şaşkınlık yaratan yavru aslan Doğa Koruma Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Yavru aslan, yapılan incelemenin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Gaziantep Şube Müdürlüğü Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi\'ne gönderildi.
Yavru aslanın bulunduğu aracın sürücüsü hakkında soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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