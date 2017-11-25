Cizre’de 5 dilde söylenen türkülerle öğretmenler günü kutlaması

Mehmet Selim YALÇIN/CİZRE(Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK’ın Cizre İlçesi\'nde öğretmenler günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Antakya Medeniyetler Korusu, Türkçe, Kürtçe, Arapça, Azerice ve Ermenice olmak üzere 5 dilde şarkılar seslendirdi. Programının sonunda salonda bulunan öğretmenler koroyu ayakta alkışladı.

Cizre Kaymakamlığı tarafından bir otelde düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Faik Arıcan, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Emin Erkan, kanaat önderleri ve öğretmenler katıldı. 2007 yılında kurulan 3 semavi dinin ve 6 mezhep üyelerinin oluşturduğu Antakya Medeniyetler Korosu\'nca Türkçe, Kürtçe, Arapça, Azerice ve Ermenice olmak üzere 5 dilde şarkılar seslendirildi. Antakya Medeniyetler Korosu Derneği Başkanı Yılmaz Özfırat’ın her türkü öncesi anlattıkları kısa öyküler, salondakiler tarafından büyük alkışlar aldı. Zaman zaman salondakileri düşündüren, güldüren Özfırat, katılımcılar ile şakalaşmayı da ihmal etmedi. Etkinlikte Sarı Gelin Türküsü’nü koro Türkçe, Azerice ve Ermenice seslendirdi. Daha sonra Kürtçe şarkılar ve Arapça şarkıların ardından program sona erdi. Katılımcılar programın sonunda koroyu ayakta alkışladı. Cizre Kaymakamı Faik Arıcan’nın koro ile fotoğraf çektirmesinin ardından katılımcılar da fotoğraf çektirmek için kuyruk oluşturdu.

Programın açılış konuşmasını yapan Cizre Kaymakamı Faik Arıcan, eğitimin en pahalı yatırım ancak vazgeçilmez olduğunu belirterek, \"Eğitime yapılan yatırım beklide yatırımların en pahalısı ama en vazgeçilmezidir. Eğitim alanında geçen senelerin göstermiş olduğu eksikler vardır. Geçmişten ders alarak ve devletimizin, hükümetimizin imkanlarını eğitim alanında daha fazla kullanacağız. Bizler devlet adamı olarak devletimizin, hükümetimizin kaynaklarını sizler için, çocuklarımız için, gençliğimiz için kullanıyoruz. Ama sizlerden de isteğimiz bu bilinçle, bu duygu ile bu vatana bağlı, bu bayrağa bağlı nesiller yetiştirmenizdir\" dedi.

Antakya Medeniyetler Korosu Derneği Başkanı Yılmaz Özfırat da, koro hakkında bilgi vererek, şöyle dedi:

\"Antakya medeniyetler korosu 2007 yılından itibaren faaliyetlerine devam eden bir topluluktur. Hatay’da yaşayan 3 farklı semavi dinden insanlardan oluşmaktadır. Hıristiyanlar, Yahudiler ve Müslümanlar. Tamamı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Bu akşam burada Cizre’de ilk defa bir ilçede konser verdik. Bunun heyecanını yaşadık. Öğretmenler günü olması nedeniyle bizim için ayrıca bir anlam ifade etmektedir. Bizler bu coğrafyaya gelmekle büyük bir onur duyduk. Bugün Cizre’yi gezdik. Çok mutlu ve güzel bir şehir olduğunu gördük. Bütün Türkiye’deki vatandaşlarımızı buraya davet etmek istiyoruz. Gelin bu güzellikleri görün. Mem U Zin\'in hikâyesini burada görsünler, Kırmızı Medreseyi görsünler. Cizre yeniden yapılıyor. Cizre’nin yeniden yapılması da çok sevgili kaymakamımız Faik beyin sayesinde oluyor. Kendisi buraya gerçekten yüreğini koymuş. Bir şeyleri düzeltmeye çalışıyor. Halkla devleti kucaklaştırmanın verdiği bir huzuru yaşıyor. Bizlerde medeniyetler korusu olarak bir nebze olsun polis asker öğretmen sivil vatandaş hep birlikte biz birlikteyiz Türkiye dedik. O yüzden de çok gururluyuz.\"



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