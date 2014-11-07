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Cizre'de 22 yaşında bir genç, sokak ortasında başından vuruldu

Cizre'nin Nur Mahallesi Karataş Sokak'ta sabah saatlerinde bir erkek cesedi görenler, üzerine battaniye ile kapattıktan sonra durumu polise bildirdi

07 Kasım 2014 14:29

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 22 yaşındaki Abdullah Budak, sokak ortasında başından tek kurşunla vurularak öldürüldü.

Doğan Haber Ajansı’ndan Ramazan İmrağ’ın haberine göre, Cizre'nin Nur Mahallesi Karataş Sokak'ta sabah saatlerinde bir erkek cesedi görenler, üzerine battaniye ile kapattıktan sonra durumu polise bildirdi. Olay yerine 112 Acil Servis ile zırhlı araçlarla polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede başına tek el ateş edilerek öldürülen kişinin Abdullah Budak olduğunu belirledi.

Öldürülen Budak'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Cizre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. 

 

 

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