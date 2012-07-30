Cizre'de 10 yaşındaki Gülcan'ı oyun oynarken göğsünden vurdular!

Şırnak'ın Cizre ilçesinde dün akşam evlerinin 50 metre ötesinde oyun oynayan 10 yaşındaki Gülcan Oğuş kimin tarafından atıldığı belli olmayan bir tabanca kurşununun göğsüne isabet etmesi sonucu öldü. Oğuş'un cenazesi yapılan otopsinin ardından bugün toprağa verildi.

Cizre'de dün akşam saatlerinde Nur Mahallesi Akaydın Caddesi Arman Sokak'ta oynayan 10 yaşındaki Gülcan Oğuş, nereden atıldığı henüz belli olmayan bir kurşunun göğsüne isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Yakınları tarafından Cizre Devlet Hastanesi'ne ardından da Diyarbakır'a kaldırılan küçük kız çocuğu yaşamını yitirdi. Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Oğuş'un cenazesi Cizre'de toprağa verildi.

Kamyon şoförlüğü yaparak ailesini geçindiren baba Mehdi Oğuş, olayın olduğu gün Irak'a yük götürdüğünü ve haberi duyar duymaz Cizre'ye geldiğini belirterek, "Bana haber geldi kızının vurulduğunu söylediler. Hemen geldim. Kızımı vuranı gören var ama kimse söylemiyor. Tabancayla ateş edilmiş. Kızım bu sene 4.sınıfa gidecekti" dedi.