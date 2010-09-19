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Yaşam

Cizre kum fırtınasına tutuldu

Şırnak'ın Cizre ilçesi, kuzeyden esen rüzgarla birlikte kum fırtınasına teslim oldu. Fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı.

19 Eylül 2010 03:00

T24- Şırnak'ın Cizre ilçesi, kuzeyden esen rüzgarla birlikte kum fırtınasına teslim oldu. Fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı.


Cizre'de bu sabah kuzeyden esen rüzgarla birlikte aniden bastıran kum fırtınası, yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgarla birlikte gelen kum, ilçenin üzerinde aniden bulut oluşturdu.


Fırtına sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı. Evlerin üstü ve balkonları 10 dakika süren fırtınayla birlikte gelen kumla doldu.


Kum fırtınası sınıra yakın, Silopi ve çok sayıdaki sınır köyleri ile Mardin'in Nusaybin ilçesinde de etkili oldu.

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