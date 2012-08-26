Cizre için valilikten provakasyon uyarısı

Şırnak Valiliği’nden yapılan açıklamada, Şırnak kent merkezinde Ramazan Bayramı gecesi, kalabalık bir alanın ortasındaki polis merkezine 10'dan fazla roketle saldırıldığı anımsatılarak, Şırnak halkının kurşunlara hedef edilmek istendiği belirtildi.

Bu olayda polisin sağduyulu iradesinin, karanlık odakların bu hain planını boşa çıkarttığına dikkati çekilen açıklamada, “Bugün de, Cizre'de yasaklanan etkinliğe, illegal yapılarca halkımız yönlendirilmektedir ve aynı karanlık odaklar bu topluluğa sızarak Cizreli çocuklarımıza zarar vermek, hatta kurşunlara hedef ederek propagandalarına alet etmek istemektedir. İpi kimin elinde olduğu belli olmayan esasen Cizreliye ait bütün demokratik hak, kurum ve seçilmişleri yok sayan bu mahfiller, Türkiyemiz ve bölgemizin istikrarından, Kürtlerle ilgili iyileştirmelerden de müthiş bir rahatsızlık duymaktadırlar. Kendi çocuklarımızın geleceği ve can güvenliği için yasaklanan bu kanunsuz toplantıya anne babaların çocuklarının gitmemesi için gerekli duyarlılığı göstermesi önemle rica olunur” dendi.

Öte yandan Cizre Kaymakamlığı personeli, Cizre Belediyesi'nin ses sistemini kullanarak, vatandaşları, yapılmak istenen etkinliğin kanunsuz olduğu konusunda uyaran anonslar yapıyor.