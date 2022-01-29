Cizre Emniyet Müdürü'nden Dayan ailesine: Olayı abartmayın

Şırnak'ın Cizre ilçesinde kaymakamlığa ait aracın çarpması sonucu vefat eden Abdulgaffar Dayan’ın amcası Mehmet Sait Dayan, kendilerini hastanede ziyaret eden İlçe Emniyet Müdürü'nün, "Bu emniyetin aracı olduğu için başka taraflara çekiyorsunuz” dediğini aktardı.

"Araç çok hızlı çarpmıştı"

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 24 Ocak’ta dershaneye gittiği sırada kayyımın korumaları sivil polislere ait aracın çarpması sonucu ağır yaralanan 24 yaşındaki Abdulgaffar Dayan, kaldırıldığı hastanede iki gün sonra vefat etti. Cizre Belediyesi, olayla ilgili 4 gün sonra resmi Twitter hesabından açıklama yaparak, aracın kayyımın koruma polislerine ait olduğunu belirtti.

Amca Dayan, saat 08.30’da yeğenine aracın çarptığını ve hastaneye kaldırıldığını öğrendiğini belirterek, "Benden önce herkes hastaneye akın etmişti. Hastaneye gittikten sonra da yeğenimi görmeme izin verilmedi. Daha sonra gördük, gördüğümüz gibi öleceğini biliyorduk. Çünkü araç çok hızlı çarpmıştı. Kalbi zaten durmuştu. Daha sonra yapılan müdahaleyle kalbi tekrar çalıştırılmıştı. Kalbi çalıştırıldığında da müdahale eden doktorlar kalbinin çok yavaş attığını söyledi. Daha sonrada ameliyata alacaklarını söylediler. Ameliyat da iyi geçmemişti. Çünkü iç kanama geçirmişti. Önlemi alınmıştı ancak kanaması devam ediyordu. Doktorlar kanamasının durmadığını söyledi. Ameliyattan sonra yoğun bakım servisine aldılar. Durumu çok ağır olduğu için başka bir kente sevkinin yapılmasının riskli olacağı söylenildi. Cihaza bağlı yaşıyordu. Zaten 2 gün yoğun bakımda kaldı ve sonrada vefat etti" dedi.

"Süratli gelmedi; onun önünden gelen araçla aynı süratte geliyordu"

Mezopotamya Haber Ajansı'nın haberine göre, Cizre İlçe Emniyet Müdürü'nün hastane ziyaretinde kendilerine olayın “abartılmamasını” söylediğini aktaran Dayan, "Emniyet Müdürü hastaneye ziyarete geldi. Müdüre, ‘Zırhlı araçlarınız çocukların ve yaşlıların olduğu sokaklarda sürat yapıyor. Sokaklarda bu kadar sürat yapmasınlar' dedik. Bize, 'Süratli gelmedi. Onun önünden gelen araçla aynı süratte geliyordu’ dedi. Tekrar aracın hızlı geldiğini belirttik. Emniyet Müdürü bize, 'Aynı olay geçenlerde Nusaybin Caddesi üzerinde de oldu. Motorun çarptığı bir vatandaş öldü ama kimse sesini etmedi. Ama bu emniyetin aracı olduğu için siz başka taraflara çekiyorsunuz’ dedi" diye belirtti.

"28 metre sürüklenmiş"

Bu tür olayların önünde geçmek için gerekli önlemler alınması gerektiğini belirten amca Dayan, son olarak şunları söyledi:

"Normal bir araç olsa o kadar sürat yapmaması gerekir. Aldığımız bilgilere göre, yeğenim 28 metre sürüklemiş. Bir insan 28 metre sürüklense zaten ölür. Düşünün bir insan 10 katlı bir binadan yere düşerse ne olur, ölür. Aynı şey olmuş. 40 dakika yerde kalmış ve ambulansı beklemişler. Ambulans 40 dakika sonra gelebilmiş. Yağmur yağıyordu her yer su ve çamurdu. O suyun içinde kalmış. Bizim bölgemizde bu tarz kazalar çok oluyor. Bunun önüne geçilmesi ve bunun önlemi bir an önce alınmalıdır. Sokakta ve çarşıda bir olay yaşanmadığı sürece zırhlı araçlar oralarda bulunmamalıdır. Bir sigara bile almaya giderlerken zırhlı araçla gidiyorlar. Bunun olmaması gerekir.”