Cizre'de kayyım, itfaiye alanı olarak kullanılan 33 bin metrekarelik taşınmazı Adalet Bakanlığı'na bedelsiz devretti

Cizre Belediyesi kayyımı, itfaiye alanı olarak kullanılan bin 33 metrekarelik belediye taşınmazını, bedelsiz bir şekilde Adalet Bakanlığı’na devretti.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi (HDP) adaylarının yüzde 77 oy alarak yönetime gelen Cizre Belediyesi Eşbaşkanları Mehmet Zırığ ve Berivan Kutlu görevden alınarak, yerlerine kayyım atanmıştı. Kayyım olarak atanan İlçe Kaymakamı Davut Sinanoğlu, belediyeye ait taşınmazları çeşitli kurumlara devretti. Sinanoğlu’nun ardından 2021’de ikinci kayyım olarak atanan İlçe Kaymakamı Mehmet Tunç da benzer şekilde belediyeye ait taşınmazları satmaya ve devreyi sürdürdü.

Evrensel gazetesinin haberine göre; Mehmet Tunç, Cizre Belediyesi’ne ait bir taşınmazı daha bu kez Adalet Bakanlığı’na bedelsiz olarak devretti.



4 Nisan’da kayyım Mehmet Tunç başkanlığında yapılan belediye meclis toplantısında, "Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30.03.2022 tarih ve E.17780 sayılı yazısı ve Cizre Milli Emlak Şefliği’nin 28.03.2022 E-3280501 sayılı yazısı ile mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Kale Mahallesi 833 ada 10 nolu parselde kayıtlı (1.033) metrekare yüzölçümlü taşınmazımızın Adalet Bakanlığı adına ‘Adalet Sarayı’ yeri olarak tahsis edilmek üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesinin d) fıkrası hükmü gereği Hazine adına bedelsiz devredilmesinin kabulüne" şeklindeki kararla, itfaiye alanı olarak kullanılan arazi bedelsiz olarak Adalet Bakanlığı'na devredildi.

Mart ayında Sur Mahallesi’nde bulunan Çarkendal Parkı’nı 25 yıllığına Şırnak Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne bedelsiz devreden kayyım Tunç, 17 Mayıs’ta Cizre Belediyesi’ne ait eski hizmet binasını da 55 milyon TL’ye ihaleye çıkardı.