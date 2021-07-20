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Yaşam

Cizre'de 49.1 derece sıcaklık ile Türkiye rekoru kırıldı!

20 Temmuz 2021 18:41

Tüm ülkeyi etkisi altına alan sıcaklıklar, birçok şehirde vatandaşlara zor anlar yaşatmaya devam ediyor. Şırnak'ın Cizre ilçesinde ise 49 derece ile sıcaklık rekoru kırıldığı öğrenildi.

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