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Yaşam

CİZRE BELEDİYESİNDE DE İKİ DİLLİ TABELALAR CİZRE (A.A)

28 Aralık 2010 15:37

-CİZRE BELEDİYESİNDE DE İKİ DİLLİ TABELALAR CİZRE (A.A) - 28.12.2010 - Cizre Belediyesinin hizmet verdiği binadaki birimlerin tabelaları Türkçe-Kürtçe olarak değiştirildi.  Cizre Belediye Başkanvekili Adem Gölçe, Türkçe ve Kürtçe yaptığı basın açıklamasında, Cizre'de Kürtçe'nin günlük yaşamda yüzde 99 oranında kullanıldığını söyledi. Herkesi Kürt diline sahip çıkmaya çağırdıklarını belirten Gölçe, ''Kürtçenin günlük yaşamın dışında, kamu kurumlarında da kullanılması için iki dilli yaşamı esas alacağız. Bilimsel olarak dilin tanımı toplumsal iletişim aracı olarak yapılıyorsa yerel yönetim hizmetleri de bilimi ve toplumsallaşmayı esas almalıdır'' dedi. Adem Gölçe ve birim sorumluları, açıklamanın ardından tabelaları astı.

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