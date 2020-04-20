Cizre Belediyesi, kentsel sit alanı içindeki tarihi evi satın alarak kamulaştırdı

Şırnak'ın Cizre Belediyesi Dağkapı Mahallesi Dengbej evinin bitişiğinde bulunan kentsel sit alanı içinde yer alan geleneksel sivil mimarlık örneklerinden olan iki katlı tarihi evi satın alarak kamulaştırdı.

Cizre Belediyesinin ısrarı ve mülk sahiplerinin de iyiniyetli yaklaşımlarıyla ortak noktada buluşma sağlandı. Dağkapı Mahallesinde bulunan Mehmet Ağa Kasrı tek bir yapı olmasına rağmen zamanla mülk sahipleri tarafından 4 parsele bölünmüştü. Cizre Belediyesi bu ender sivil mimari yapının bilinçsiz müdahalelere uğrayıp yok olmaması için kamulaştırıp restorasyonunu yaptı. Yapı Dicle Kalkınma Ajansının da desteğiyle restore edilirken, kalan 415,21 metrekarelik 4 No’lu parsel ise Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu’nun talimatları doğrultusunda kamulaştırıldı.

Cizre Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce kısa sürede kamulaştırma işlemleri tamamlanarak restorasyonuna başlanacak olan tarihi yapı bir bütün olarak ilçemiz kültür hayatına ve turizme kazandırılacak.

Benzer şekilde özellikle tarihi mekanları etrafındaki çirkin yapılardan kurtarmak, yolları genişletmek ve yeni yollar açmak amacıyla belediye imkanlarının elverdiği ölçüde kamulaştırmalar gerçekleştireceklerini aktaran Kaymakam Sinanoğlu, “19. yüz yılın sonunda inşa edilen ve ilçemizde başkaca örneği olmayan bu yapıyı Cizre’mize kazandırdığımız için çok mutluyum, mülk sahibi aileye teşekkür ediyorum” dedi.