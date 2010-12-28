Cizre Belediyesi 'iki dilli yaşam'a geçti

T24- Cizre Belediyesi, birim odalarının levhalarını Kürtçe ve Türkçe olarak değiştirdi. Ağrı ve Karlıova'da da Kürt dilinin eğitim dili olması için imza kampanyası başlatıldı.

Fırat Haber Ajansı'nda yayımlanan habere göre, BDP'nin "İki dilli yaşam" projesi dahilinde Kürtçe'nin yaşamın her alanında kullanımı yaygınlaşıyor. Birçok belediye ve esnaf Kürtçeye geçerken, günlük yaşam içinde de Kürtçe'nin kullanımı artıyor.

Bütün birimlerde birim müdürlerinin Türkçe levhaları indirip Kürtçe ve Türkçe yazılı levhaları asmalarının ardından Cizre Belediye Başkanvekili Adem Gölçe ve Cizre Belediye Başkan Yardımcısı Hanım Onur, Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda meclis üyeleri ve belediye çalışanları ile beraber Kürtçe ve Türkçe basın açıklaması yaptı.

Kürtçe açıklama yapan Cizre Belediye Başkanvekili Adem Gölçe, Cizre'de Kürtçenin günlük yaşamda yüzde 99 oranında kullanılmakta olduğunu belirterek, "Kürtçenin günlük yaşamın dışında kamu kurumlarında da kullanılması için 'iki dilli yaşamı' esas alacağız. Bilimsel olarak dilin tanımı toplumsal iletişim aracı olarak yapılıyorsa o halde yerel yönetim hizmetleri de bilimi ve toplumsallaşmayı esas almalıdır" dedi. Kürtçeyi Farsça ve Arapça'nın birleşiminden doğan bir dil olarak gösteren asimilasyoncu zihniyetlere inat Kürt dilini yaşamın her alanında kullanmaya devam edeceklerini söyleyen Gölçe, herkesi Kürtçe'ye sahip çıkmaya çağırdı.

Ardından Türkçe konuşan Cizre Belediye Başkan Yardımcısı Hanım Onur, "Binlerce yıldır kendi anadilleri ile bu topraklarda yaşayan Kürtlerin konuştuğu Kürtçe'ye 'anlaşılmayan dil' diyenlere buyurun diyoruz artık daha rahat anlayabilirsiniz" dedi.





"Cizreli Kürt aydını Celadet Bedirxan'ın dediği gibi 'insanın ana dili derisi gibidir. Elbise çıkarılıp atılır ama deri çıkarılamaz" diyen Onur, "Bedeli ne olursa olsun Kürt halkı olarak varlık gerekçelerimizden biri olan Kürt dilini yaşatmak için yerel yönetimler olarak üzerimize düşeni yapmayı devam edeceğiz" dedi. Onur, 'iki dilli yaşam' projesinin sadece belediyelerde değil okul ve hastaneler başta olmak üzere bütün kamu kurumlarında hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Bu arada, BDP Karlıova İlçe Örgütü ve BDP Ağrı İl Örgütü ‘iki dilli yaşam’ için imza kampanyası başlattı. TBMM, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletlere gönderilmek üzere "Anadilde eğitim istiyorum" adıyla imza kampanyası çerçevesinde Karlıova’da açılan standlar 3 gün açık kalacak. BDP Ağrı İl Örgütü ise kampanya çerçevesinde 100 bin imza toplamayı hedeflediklerini bildirdi.