Cizre Belediye Eşbaşkanı: Devlet içindeki karanlık güçler devrede

Cizre’de polisin müdahalesi sırasında 12 yaşındaki 6’ncı sınıf öğrencisi Nihat Kazanhan hayatını kaybetti. Ardı ardına çocuk ölümlerinin yaşandığı Cizre’de Belediye Eşbaşkanı Leyla İmret , devlet içerisinde bulunan karanlık güçlerin devrede olduğu uyarısında bulundu. Hrant Dink cinayetinde hakkında tutuklama talebi bulunan bir kişinin Cizre’ye Emniyet Müdürü olarak atanmasının dikkat çekici olduğunu ifade eden İmret, “Olayların başlangıcında bu atama yapılınca ölümler de sürdü. Bu atamadan sonra 4 kişi öldürüldü” diye konuştu.

Cizre Belediye Eşbaşkanı Leyla İmret süreci bozmak isteyen karanlık bir yapının Cizre’de harekete geçtiği görüşünde. Cizre’de çocuklar ile birlikte toplam 8 vatandaşı kaybettiklerini hatırlatan İmret, olayın nasıl geliştiğini şu sözlerle anlatıyor:

“Mahallelerde yollara kazılan hendeklerin kapatılması için Kaymakam ve Vali ile görüştük. Vali ve Kaymakam hendeklerin kapatılmasını istedi. Bizde halkın müdahale olur, gaz bombası atılır kaygısının olduğunu ifade ettik. Vali ve kaymakam, kesinlikle müdahale olmayacak dedi. Bunun üzerine hendekleri kapatmaya başladık. Eylemlerdeki gençlikte, molotof kullanmayacaklarını, kepenk kapattırmayacaklarını, yüzlerini kapatmayacaklarını açıkladı. Tam hendekler kapatılırken 17 Yaşındaki Ümit Kurt öldürüldü.”

Atamadan sonra 4 ölü

Taraf gazetesinden Remzi Budancir’in haberine göre, mahallelere giren zırhlı araçların sağa sola ateş açtığını belirten İmret, “Aşklar Tepesi’ne her akşam 2-3 zırhlı araç geliyor, yüksek sesle marşlar açılıyor” diyerek uygulamalara dikkat çekiyor.

Hrant Dink cinayetinde hakkında tutuklama talebi bulunan bir kişinin Cizre’ye Emniyet Müdürü olarak atanmasının dikkat çekici olduğunu ifade eden İmret, “Olayların başlangıcında bu atama yapılınca ölümler de sürdü. Bu atamadan sonra 4 kişi öldürüldü” dedi. Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi de “Toplumsal infial yaratmayı hedefleyen karanlık bir yapının Cizre’de iş başında olduğu izlenimi oluşuyor” dedi.