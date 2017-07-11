Çizme basınında Tolgay Arslan iddiası

Beşiktaş'ın 26 yaşındaki orta sahası Tolgay Arslan için İtalya basınında transfer iddiası ortaya atıldı. İddiaya göre Lucas Biglia'yı satan Lazio, siyah-beyazlıların orta sahasına talip.

SkySports muhabiri Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; İtalya'nın köklü ekiplerinden Lazio, Beşiktaş'ın orta sahası Tolgay Ali Arslan'a talip. Başkent ekibi, 26 yaşındaki futbolcu için 5 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda.

Tolgay Arslan'ın Liverpool'a attığı gol

Dün (11 Temmuz 2017), gelecek sezon öncesi basın toplantısı gerçekleştiren Şenol Güneş'in ise böyle bir iddianın gerçeğe dönmesi halinde nasıl tepki vereceği merak konusu. 65 yaşındaki tecrübeli teknik adam, dünkü basın toplantısında açık ve net bir dille kadrosundaki oyuncuları elde tutup, bir açık oyuncusu ve santrfor ihtiyaçları olduğunu dile getirmişti.

26 yaşındaki orta saha, Beşiktaş formasıyla çıktığı 78 maçta 2 gol ve 9 asist kaydetti.