-ÇİZGİMİZ BELLİ KUVAYI MİLLİYE'DEN GELİYORUZ ANKARA (A.A) - 18.11.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Bizim çizgimiz bellidir. Biz Kuvayı Milliye'den geliyoruz. Ulusal bağımsızlık savaşını veren kadroların kurduğu bir partiyiz. Biz sanata ve sanatçıya her zaman saygı duymuşuzdur'' dedi. Bilkent'teki Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve Bakım Merkezinde gazilerle bayramlaşan Kılıçdaroğlu, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, gazilerle ilgili bir soruya, ''Burada sadece tedavi görmüyorlar, sosyal yaşamın da bir parçası oluyorlar. Futbol oynuyorlar ve derece almışlar. Bu da güzel bir olay. Hayatlarından tabii memnunlar, var olan şikayetleri sürüyor'' yanıtını verdi. ''Eski CHP'li, AK Parti Ankara Milletvekil Haluk Özdalga'nın dünkü parti bayramlaşması sırasında sizin ve parti milletvekilleriniz hakkında sözlediği bazı sözler mikrofonların açık olması sebebiyle kamuoyuna yansıdı. Bu konuda neler düşünüyorsunuz?'' sorusuna Kılıçdaroğlu, ''Kişilik sorunu olanlara benim yanıt vermem doğru olmaz'' karşılığını verdi. Kılıçdaroğlu, ''Ahmet Kaya ve Yılmaz Güney'in mezarlarını ziyaret ettiniz, karanfil bıraktınız. Bu, CHP'de bir çizgi değişikliği mi oldu yönünde eleştiriler getirdi. Siz nasıl değerlendirirsiniz'' sorusuna şu yanıtı verdi: ''Bizim çizgimiz bellidir. Biz Kuvayı Milliye'den geliyoruz. Ulusal bağımsızlık savaşını veren kadroların kurduğu bir partiyiz. Biz sanata ve sanatçıya her zaman saygı duymuşuzdur. Onların görüşlerine katılmayabiliriz, görüşlerini benimsemeyebiliriz ama sanatına ve sanatçıya saygı duymak zorundayız. Onlar bizim ülkemizin bir parçası, bizim kültürümüzün bir parçası. Hatırlayın Nazım Hikmet, yıllar yılı, 'vatan haini' ilan edildi. Türkiye'ye cenazesi bile getirilmedi. Cesaret bile edilemedi. Kimse Nazım Hikmet'in mezarını ziyarete bile gidemiyordu. Korkarak, kaçak olarak gidebiliyordu. Şimdi bakın en sağcısından en solcusuna kadar Moskova'ya her giden Nazım Hikmet'in mezarını ziyaret ediyor. Gidenlerin hepsi Nazım'ın siyasi düşüncesini benimsiyorlar mı? Hayır ama sonuçta, o bizim ülkemizin bir parçası, bizim kültürümüzün bir parçasıdır. Sinema sanatına damga vuran bir sanatçımız var, müziğimize damga vuran bir sanatçımız var. Biz bunları öne çıkarmak istiyoruz. Sanat ve sanatçı dünyanın her tarafında aykırı insanlandır. Aykırı insanların düşüncelerini benimsemesek bile onların ortaya koyduğu eserler, bizim kültürümüzün bir parçasıdır.''