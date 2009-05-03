Çizgili bir komedininiz olsun

Bulunduğu ortamı renklendirecek bir komodin yapmak istiyorsanız, işte sizin için gerekli olanlar:



Malzemeler:



- 3 çekmeceli ahşap komodin

- 5 santim genişliğinde kapatma bandı

- Kalın kağıt zımpara

- 750 ml. astar boya

- 750 ml. beyaz renkli ve farklı renklerde akrilik mat vernik

- Vernik işlerinde kullanılan sünger rulo (5 santim genişliğinde)

- Porselenden yapılmış mobilya düğmeleri



Yapımı:



Uzun zamandır evinizin bir köşesinde duran eski ahşap komodininiz, sizin marifetli

ellerinizde çok şık bir hale gelebilir!



Bulunduğu ortamı renklendirecek bir komodin yapmak istiyorsanız, öncelikle kalın kâğıt zımpara ile mobilyanın üzerini olabildiğince soymalısınız.



Bu işlemi yaparken tozların etrafa dağılmaması için, komodinin altına kâğıt yerleştirmeyi unutmayın.



Ardından komodinin düğmelerini çıkarın. Zımpara işlemi bitince, komodini astar boyayla boyayın.



Kuruduktan sonra üzerine sünger ruloyla beyaz vernik sürün. Kapatma bandıyla çeşitli

Kalınlıklarda çizgiler oluşturup farklı renklerde akrilik boyayla boyayın.



Hazırladığınız çizgiler kuruduktan sonra bantları çıkarın. Mobilya düğmelerini sırayla tekrar yerlerine takın. Artık komodininiz evinizde bahar havası estirmek için hazır!

