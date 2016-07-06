Çizgi romanın ilk transkarakteri Chalice...

Chalice, dünyanın ilk trans süper kahramanı. Her ne kadar geçtiğimiz yıllarda anaakım çizgi romanlarda trans karakterlere yer verilmiş olsa da, Chalice ilk merkezi karakter olacak.

Chalice’in maceralarının yer aldığa “Alters”, öncü Marvel çizeri Paul Jenkins tarafından yazıldı. Jenkins’in katkı koyduğu çalışmalar arasında “The Incredible Hulk”, “Spectacular Spider-Man” ve Wolverine’in geçmişini anlatan “Origin” var. Jenkins’e sanatçı Leila Leiz ve renklendirmeci Tamra Bonvillian eşlik etti.

“Alters”, yakın bir gelecekte var olan ve “özel yeteneklere” sahip insanları, Alter’leri anlatıyor. Yetenekleri, tıpkı Marvel’in “X-Men” serisindeki gibi onlara bazı avantajlar veriyor. Chalice bu hikâyenin merkezindeki karakter.

Britanya doğumlu Jenkins, karakteri şöyle anlatıyor: “O, Charlie Young ismiyle yaşıyor, üç kardeşin ortancası ve dönüşümünün ailesini etkilemesinden endişe ediyor. Ailesi, kardeşlerinden birinin yaşadığı beyin felci ile uğraşıyor. Hormon tedavisine başlamaya karar veriyor ve ailesine söylemek için doğru zamanı bekliyor.

“Bununla birlikte, kitabımızın yalnızca LGBT merkezli olmaması için uğraştım. Kitapta başka dezavantajlara sahip olan yahut marjinalleştirilmiş Alter’ler de var: evsiz bir karakter, boynunu kıran bir şekil-değiştiren, travma sonrası stres bozukluğundan muzdarip bir karakter ve buna benzer başkaları.”

Jenkins, ayrıca seriyi yaratan takım oluşturulurken, farklı insanlara yer veren bir bilinçle seçim yapmaya karar verdiklerini açıkladı: “Takımımız farklı etnik geçmişlerden, cinsiyet kimliklerinden, cinsel yönelimlerden insanlardan oluşuyor. Bunun değişik gruplara ulaşmada önemli olduğunu düşünüyorum. Tüm hikâyelerimi en az üç trans kişiye okuttum, yanlış konuşmadığımdan ve gerçekçi noktalara dokunduğumdan emin oldum. Renklendirmecimiz Tamra Bonvillian’ın trans bir kadın olması çok yardımcı oldu. Tüm öyküde çok yardımı dokundu.”

Çizgi roman dünyası Chalice’den önce de trans karakterlerle karşılaştı. “Batgirl”ün yazarı Gail Simone, 2013 yılında Batgirl’ün oda arkadaşı Alysia Yeoh’un trans olduğunu açıklamıştı. Neil Gaiman’ın 1993 yapımı “The Sandman: A Game of You” öyküsündeki Wanda da transtı. Ancak Chalice, bir çizgi romanda ana karakter olan ilk trans.

“Alters”, Eylül ayında İngilizce olarak piyasaya sürülecek.

Bu haber Kültür Servisi'nde yayımlanmıştır