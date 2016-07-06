T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Çizgi romanın ilk transkarakteri Chalice...

“Alters”, Eylül ayında İngilizce olarak piyasaya sürülecek

06 Temmuz 2016 19:19

Chalice, dünyanın ilk trans süper kahramanı. Her ne kadar geçtiğimiz yıllarda anaakım çizgi romanlarda trans karakterlere yer verilmiş olsa da, Chalice ilk merkezi karakter olacak.

Chalice’in maceralarının yer aldığa “Alters”, öncü Marvel çizeri Paul Jenkins tarafından yazıldı. Jenkins’in katkı koyduğu çalışmalar arasında “The Incredible Hulk”, “Spectacular Spider-Man” ve Wolverine’in geçmişini anlatan “Origin” var. Jenkins’e sanatçı Leila Leiz ve renklendirmeci Tamra Bonvillian eşlik etti.

“Alters”, yakın bir gelecekte var olan ve “özel yeteneklere” sahip insanları, Alter’leri anlatıyor. Yetenekleri, tıpkı Marvel’in “X-Men” serisindeki gibi onlara bazı avantajlar veriyor. Chalice bu hikâyenin merkezindeki karakter.

Britanya doğumlu Jenkins, karakteri şöyle anlatıyor: “O, Charlie Young ismiyle yaşıyor, üç kardeşin ortancası ve dönüşümünün ailesini etkilemesinden endişe ediyor. Ailesi, kardeşlerinden birinin yaşadığı beyin felci ile uğraşıyor. Hormon tedavisine başlamaya karar veriyor ve ailesine söylemek için doğru zamanı bekliyor.

“Bununla birlikte, kitabımızın yalnızca LGBT merkezli olmaması için uğraştım. Kitapta başka dezavantajlara sahip olan yahut marjinalleştirilmiş Alter’ler de var: evsiz bir karakter, boynunu kıran bir şekil-değiştiren, travma sonrası stres bozukluğundan muzdarip bir karakter ve buna benzer başkaları.”

Jenkins, ayrıca seriyi yaratan takım oluşturulurken, farklı insanlara yer veren bir bilinçle seçim yapmaya karar verdiklerini açıkladı: “Takımımız farklı etnik geçmişlerden, cinsiyet kimliklerinden, cinsel yönelimlerden insanlardan oluşuyor. Bunun değişik gruplara ulaşmada önemli olduğunu düşünüyorum. Tüm hikâyelerimi en az üç trans kişiye okuttum, yanlış konuşmadığımdan ve gerçekçi noktalara dokunduğumdan emin oldum. Renklendirmecimiz Tamra Bonvillian’ın trans bir kadın olması çok yardımcı oldu. Tüm öyküde çok yardımı dokundu.”

Çizgi roman dünyası Chalice’den önce de trans karakterlerle karşılaştı. “Batgirl”ün yazarı Gail Simone, 2013 yılında Batgirl’ün oda arkadaşı Alysia Yeoh’un trans olduğunu açıklamıştı. Neil Gaiman’ın 1993 yapımı “The Sandman: A Game of You” öyküsündeki Wanda da transtı. Ancak Chalice, bir çizgi romanda ana karakter olan ilk trans.

“Alters”, Eylül ayında İngilizce olarak piyasaya sürülecek.

Bu haber Kültür Servisi'nde yayımlanmıştır 

ETİKETLER

trans çizgi kahramanıtranslgbti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24