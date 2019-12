Çizgi karakterler kıyafetlere sıçradı

Tweety, Bugs Buny, Tazmanya Canavarı, Süperman gibi çizgi karakterler tüm dünyada birer moda ikonu haline geldi.Çocuk kıyafetleri başta olmak üzere nevresimden süt şişesine, ayakkabıdan iç çamaşırına kadar her şeyin üzerinde varlar.



Dolce Gabbana, Diane Von Fürstenberg, Benetton, Zar, Adidas gibi markalar tasarımlarında bu karakterlere de yer verdi. Fakat hasret sona erdi. Warner Bros. film şirketine ait bu karakterleri sevenlere müjde: Boyner, Warner Bros. ile işbirliği yaptı. Warner Bros. Tüketici Ürünleri (WBCP Italia) Genel Müdürü Maurizio Distefano karakterler hakkında Hürriyet gazetesi moda yazarı Sibel Arna’ya bilinmeyenleri anlattı.



Yetişkinlerin en sevdiği karakter hangisi ?



-Bugs Bunny ve Tweety. Bu iki karakter 7’den 77’ye herkesin sevgilisi. Bugs Bunny’yi erkekler, Tweety’yi kadınlar seviyor. İki yaşındaki kadın da, 99 yaşındaki kadın da! Halbuki ait oldukları Looney Tunes ailesinde 200’e yakın karakter var.



Peki Superman?



-O daha ziyade çocuklara hitap ediyor. Çünkü uçuyor, dünyayı kurtarıyor.



Ama Türkiye’de bir dönem yetişkin erkekler gece dışarı çıkarken bile Superman tişörtü giydiler...



-Çünkü Dolce Gabbana sayesinde bu karakter moda ikonu oldu. Ticaret hacmine baktığımızda Bugs Buny ve Tweety’nin yanına bile yaklaşamaz ama bir dönem Superman çok kár etti. Superman bu tasarımcıların tarzlarına enteresan bir şekilde oturdu.



Dolce Gabbana’nın Superman’i gay ikonu yapması sizi hiç mi endişelendirmedi?



-Hayır. Dolce Gabbana’nın yaratıcıları moda dünyasında Tanrı gibi. Onların Superman’i kullanmak istemesi bizim için onur. Kafalarında Superman için yeni bir imaj yarattılar. Bizim için önemli olan, görünürlüğü arttırmaktı. Superman’in gayleştirip gayleştirmedikleriyle hiç ilgilenmedik.



Hangi karakterin daha çok fanatiği var?



-Tweety ve Scooby Do. Bazı ülkelerde bu karakterlere adanmış web siteleri var.



Karakterlerin hepsi aseksüel mi?



-Hiçbirinin cinsiyeti yok. Çünkü onların dünyasında yok böyle bir şey.



Böyle olunca daha mı çok kabul görüyor?



-Evet, cinsiyetsiz olunca herkes tarafından daha kolay sahipleniyor olabilirler.



Kıyafetleri neye göre değişiyor? Mesela Boyner isterse Tweety’ye jartiyer giydirebilir mi?



-Stil rehberlerimiz var. Grafikleri onlar hazırlıyor. Karakterler cinsiyetsiz olsa da kullanım şekline göre bir tavra ve cinsiyete bürünebiliyor.



Bunlar ince ince hesaplanıyor mu?



-Kesinlikle hayır. 50-60 yıl önce ilk yaratıldıklarında anafikir çocukları eğlendirmekti. Son 25 yıldır ürünlerde de kullanılıyorlar, amaç yine aynı. Bunun ötesinde bir anlam yükleniyorsa, bizim tarafımızdan ortaya atılmıyor. Warner Bros.’un arkasında basit bir eğlence faktörü var. Biz bu basitlik yüzünden bu kadar popüleriz.



Boyner ekibini kurdu, çizgi karakterli kıyafet hazırdı



Beymen Mağazacılık Genel Müdürü Aslı Karadeniz, Warner Bros. ile Boyner arasındaki anlaşma için şöyle diyor: "Çizgi karakterlerin çoğu artık moda ikonu oldu. Biz de uzun zamandır bünyemizde böyle ikonlara yer vermeyi düşünüyorduk. Warner Bros. çok doğru bir partner. Çünkü hem çok sayıda karaktere sahipler hem de yeni karakterler ortaya çıkarıyorlar."



Boyner anlaşmayı imzadıktan sonra üç kişilik bir ekip kurulmuş. Ekip, dört ürün grubu oluşturmuş: Bebek, çocuk, erkek yetişkin, kadın yetişkin. Koleksiyonlarda şort, elbise, etek, pantolon, her şey var. Bebek koleksiyonunda tulum, mama önlüğü, zıbın da bulunuyor. Anneler gününde anne-çocuk, babalar gününde baba-çocuk ürünleri, yazın plaj, kışın kar ürünleri hazırlayacaklar. Her tasarım Warner Bros. tarafından onaylanıyor. Tasarımcılar onların gönderdiği grafikler üzerinde çalışıyor.



Boyner şu karakterleri kullanıyor: DC Comics’in süper kahramanları Superman, Supergirl, Wonderwoman. Looney Tunes ve Baby Looney Tunes karakterleri Tweety, Tazmanya Canavarı, Bugs Bunny, Sylvester, Dafy Duck. Taş Devri karakterleri Çakıl ve Bambam. Aslı Karadeniz, " Koleksiyonlarımızı 23 Nisan’dan 26 Nisan’a kadar on mağazamızda tanıtacağız" diyor.



Bugs Bunny’yi seviyorum



Warner Brothers (kısaca Warner Bros.) dünyanın en büyük film ve TV yayım şirketlerinden biri. Maurizio Distefano, Warner Bros. Tüketici Ürünleri (WBCP) İtalya pazarı ve bağlı mümessillerden sorumlu Genel Müdür. İskandinavya, Doğu Avrupa, Rus Cumhuriyetleri, Türkiye, Yunanistan, İsrail, Ortadoğu ve Afrika ona bağlı. Favori karakteri Bugs Bunny. Çünkü onu kendine benzetiyor. "Türkiye bizim için önemli bir ülke. Dünya sıralamasında ilk 15’e girer" diyor.